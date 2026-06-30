Galilea Montijo preocupa por su rostro en promo de La casa de los famosos México 2026: “no puede hablar bien”

La cuenta regresiva para el estreno de La casa de los famosos México 2026 ya comenzó y Galilea Montijo volvió a colocarse bajo los reflectores como la conductora principal del exitoso reality. Sin embargo, esta vez no fue el programa lo que acaparó la conversación en redes sociales, sino la apariencia física de la presentadora, luego de que apareciera en un video promocional que rápidamente se volvió viral.

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Galilea Montijo / Mezcalent

¿Por qué Galilea Montijo preocupó a los fans tras aparecer en el video de La casa de los famosos México?

Galilea Montijo protagonizó uno de los videos promocionales de La casa de los famosos México 2026, donde además respondió una pregunta sobre el consejo que les daría a los nuevos habitantes del reality. La conductora respondió de manera directa:

“Que entren sin estrategias. Amo cuando todo el mundo dice: ‘Voy a entrar con esta estrategia, me voy a llevar bien con todo el mundo’. Créanme, eso a los tres días se les olvida… ¡sin estrategias!” Galilea Montijo

Sin embargo, más allá de sus palabras, lo que llamó la atención fue su apariencia. En cuestión de horas, el video comenzó a circular en redes sociales y cientos de usuarios debatieron sobre el aspecto físico de la presentadora. Aunque unos destacaron lo bien que luce.



“Fue al mismo cirujano que Ninel (Conde)”.

“Qué rayos le pasó en la cara”.

“Gali, parece que te dio parálisis facial”.

“Qué le pasó en la cara”.

"¡Gali, ya no te hagas arreglos!, tú ya eres bella”.

“Gali, estás preciosa”

“Galilea es como el vino”

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Espero que sea temporal, pero ya no puede hablar bien https://t.co/0h2YpzoycT pic.twitter.com/unvdTG5mBU — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 29, 2026

¿Galilea Montijo tiene problemas al hablar?

Además del rostro de Galilea Montijo, otro tema que encendió el debate fue la forma en que habló durante el promocional de La casa de los famosos México 2026.

En X, antes Twitter, la cuenta La tía Sandra compartió el video acompañado del mensaje:

"¡Espero que sea temporal, pero ya no puede hablar bien”. La comadrita

La publicación provocó cientos de respuestas, muchas de ellas relacionadas con supuestos tratamientos estéticos.



“Qué necesidad de arruinarse la cara de esa forma”.

“Ya no tiene expresiones de tanto bótox”.

“No creo que sea temporal, no se ve que sea bótox, quién sabe qué tanto se puso”.

“Se le ven la boca y el ojo chuecos”.

“Ya se empieza a ver deforme, ya no es ella”.

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¿Galilea Montijo seguirá como conductora de La casa de los famosos México 2026?

Las especulaciones sobre una posible salida de Galilea Montijo de La casa de los famosos México 2026 quedaron completamente descartadas.

Durante una reciente emisión del programa Hoy, la conductora confirmó personalmente que volverá a encabezar el reality.

“Primera confirmada de ‘La casa de los famosos México’. Aquí la tienen, qué bárbara, la conductora Galilea Montijo. Obviamente van a estar Odalys, como siempre, y Diego en las galas de lunes, miércoles y viernes. Su servilleta estará los domingos, como siempre”. Galilea Montijo

Además, anunció que Odalys Ramírez y Diego de Erice repetirán como conductores de las galas semanales, mientras que Wendy Guevara y Ricardo Margaleff participarán en las pre y postgalas. Por su parte, Marie Claire Harp estaría al frente del contenido digital.

De acuerdo con la producción, el primer habitante será revelado el próximo 5 de julio, aunque los nombres siguen siendo un misterio.

Estreno de La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quiénes suenan como habitantes de La casa de los famosos México 2026?

Aunque la producción mantiene bajo reserva el elenco oficial de La casa de los famosos México 2026, en las últimas semanas han circulado diversas listas con celebridades que podrían ingresar al reality.



Yahir.

Gaby Platas.

Mariana Ávila.

Sylvia Pasquel.

Marco Fabián.

Armando Hernández.

Salvador Zerboni.

Cynthia Klitbo.

Alberto Agnesi.

Gaby Goldsmith.

Sissi Fleitas.

Adriano Zendejas.

Valentina Buzzburro.

Flor de Saracho.

Gary Centeno.

Irlanda Valenzuela.

Carlos Said.

Raúl Coronado.

Georgina.

Frida Araujo.

Hasta el momento ninguno de ellos ha sido confirmado oficialmente, por lo que habrá que esperar a las presentaciones que realizará la producción durante las próximas semanas.

Lo que sí está confirmado es que La casa de los famosos México 2026 estrenará el 26 de julio a las 8:30 de la noche por Las estrellas y ViX, con Galilea Montijo nuevamente al frente del reality. Mientras tanto, el video promocional sigue generando conversación y alimentando el debate entre quienes creen que su imagen cambió notablemente y quienes consideran que las críticas responden únicamente a percepciones en redes sociales.