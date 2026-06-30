Influencer “expone” a Aldo de Nigris tras polémica con restaurante de Salt Bae: “No imaginas lo que hizo”

Recientemente, Aldo de Nigris acusó al chef Salt Bae de presunta estafa. Según su versión, el famoso cocinero “cobra de más” en su restaurante, mediante métodos poco éticos. Esto ha provocado reacciones encontradas en redes sociales.

En medio de toda esta controversia, un influencer “exhibe” al ganador de ‘La casa de los famosos México 2025’ y comparte cómo fue su experiencia conviviendo con él. Esto fue todo lo que dijo.

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Aldo de Nigris acusó a Salt Bae de presunta estafa / Redes sociales/Mezcalent

¿Por qué Aldo de Nigris acusó de “cobro excesivo” al restaurante de Salt Bae?

A través de un video para redes sociales, Aldo de Nigris, quien recientemente anunció su soltería, narró la pésima experiencia que habría vivido en el restaurante de Nusr-Est, mejor conocido como Salt Bae, en CDMX.

De acuerdo con su testimonio, asistió con unos amigos y el mismo chef se ofreció a escoger los cortes de carne, algo que Aldo habría interpretado como una cortesía. Y es que Salt le habría expresado que ellos se “encargaran de las bebidas”.

Al momento de pedir la cuenta, se dio cuenta de que esta era de más de 40 mil pesos, incluyendo la propina. Supuestamente, otras personas que asistieron a este lugar le habrían comentado que ese era el “modus operandi” del chef para “cobrar de más” a los clientes.

Poco después, el influencer compartió otro clip mostrando que el chef intentó comunicarse con él. Aunque se desconoce lo que le contestó, muchos creen que Salt Bae lo contactó para “arreglar las cosas”.

Por otra parte, uno de los acompañantes de Aldo testificó que el cocinero se habría portado “muy amable al principio” y hasta “le pidió foto” a la celebridad. También aclaró que, en ningún momento, quisieron “comida gratis”, como algunos internautas aseguran.

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“Oigan, aquí la gente no entiende. Ninguno en la mesa quería la comida gratis. Hicimos una reservación y fueron mis amigos quienes invitaron a Aldo. Él, literal, ya había comido, pero nos quiso acompañar, ya que también quería la experiencia que da el chef”. Amigo de Aldo de Nigris

Amigo de Aldo de Nigris confirma acusación contra Salt Bae / Redes sociales

¿Aldo de Nigris mintió sobre la denuncia contra el restaurante de Salt Bae?

A través de redes sociales, el cantante e influencer conocido como ‘el Gallo y el Diablo’ subió un video a Instagram para compartir su experiencia con Aldo de Nigris. Previo a “exponer” al creador de contenido, se dijo contento de que “alguien se haya atrevido a denunciar a Salt Bae”.

Y es que recordó algunas de las polémicas del famoso cocinero. Mencionó que este se metió sin autorización a la cancha tras la final del Mundial 2022: “Agarró la Copa del Mundo y estaba persiguiendo a Messi”, manifestó.

Aunque se pensó que el clip sería un ataque contra Aldo, al final se solidarizó con él. El intérprete dijo que el sobrino de Poncho de Nigris era una gran persona. Resaltó que no le había cobrado ni un peso cuando participó en el video de su cover del tema ‘Rosa pastel’ de Belanova.

“Ahora yo quiero exponer a Aldo de Nigris. Cuando Aldo estaba en ‘La casa de los famosos’, yo hice una versión de ‘Rosa pastel’. Gracias a mucho esfuerzo, pude contactarlo para que participara en el video de esa canción. Te voy a decir ahora cuánto me cobró por salir en este video: cero pesos, ni un solo centavo me cobró”. El Gallo y el Diablo

Señaló que esta era una muestra de “humildad” por parte de Aldo, ya que, en ese entonces, iba saliendo del “programa más visto de todo México”, mientras que él apenas iba comenzando en la música.

“Aun así accedió a grabar conmigo el video de ‘Rosa pastel’, sin pedirnos absolutamente nada y eso habla muy bien de él. Por eso hoy quería exponerlo, porque cuando alguien hace las cosas tan bien con él, hay que decirlo. Gracias, Aldo. Ese chef, ya saben dónde”, concluyó.

Los fans del nieto de ‘doña Alegría’ aplaudieron el apoyo del influencer. Incluso el propio Aldo se dijo agradecido y dijo: “¡Está chida la rolita! Te mando un saludo y se agradece el apoyo”.

La reacción de Salt Bae ante acusación de Aldo de Nigris

Hasta el momento, Salt Bae no ha dicho nada directamente sobre las declaraciones de Aldo de Nigris. No obstante, ha compartido imágenes y videos de su restaurante, algo que fue interpretado como una especie de postura.

Se cree que Salt Bae trata de “limpiar su imagen” al mostrar las cosas positivas de su local. En tanto que el también actor ya no ha dicho más sobre este asunto.

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