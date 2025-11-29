Predicción 2026 para Galilea Montijo: ¿ruptura, bebé y lágrimas? Esto reveló Jorge Clarividente

El mundo del espectáculo vuelve a encender las alarmas con las nuevas predicciones de Jorge Clarividente para este 2026, especialmente para una de las figuras más queridas y mediáticas de la televisión mexicana: Galilea Montijo. El vidente asegura que este año será decisivo para la conductora, tanto en el terreno sentimental como en el familiar, revelando escenarios que ya comenzaron a relacionarse con momentos recientes en la vida de Gali y su pareja, el modelo español Isaac Moreno.

¿Qué predijo Jorge Clarividente para Galilea Montijo y su novio, Isaac Montero en 2026?

De acuerdo con Jorge Clarividente, el 2026 será un año intenso para Galilea Montijo e Isaac Moreno. Sus declaraciones señalan que la conductora “tiene una vida se**al plena”, pero también advirtió que su carácter “celoso e inseguro” podría quedar más expuesto este año, en medio de situaciones que pondrían a prueba la relación. Además, comentó que Montijo desea convertirse en madre nuevamente y que podría intentar fortalecer el vínculo con Isaac a través de ese sueño.

El vidente incluso mencionó que la pareja podría optar por alternativas como rentar un vientre o adoptar, algo que coincide con declaraciones previas donde Gali ha reconocido que ambos están abiertos a tener un hijo en común. Sin embargo, también señaló que por parte de Isaac “se puede acabar el amor”, debido a diferencias de edad y un supuesto desinterés que podría presentarse en los próximos meses.

A estas declaraciones añadió que ve “muchas lágrimas para Galilea” hacia el final del año, derivadas del fallecimiento de un familiar. Aunque no dio más detalles, la predicción ha despertado inquietud entre el público que sigue de cerca la vida de la conductora.

“Tiene una vida s3..ual plena. Es celosa e insegura, lo que saldrá a relucir este año. Desea ser madre y tratará de retener a su pareja con un bebé. Podrían dar la sorpresa al rentar un vientre o adoptar. Por parte de él se puede acabar el amor, por desinterés y la diferencia de edades. A ella le veo muchas lágrimas los últimos meses de este año, debido al fallecimiento de un familiar”. Jorge Clarividente

Galilea Montijo y Natalia Téllez odiaban la navidad / IG: @natalia_tellez / @galileamontijo

¿Galilea Montijo es celosa con su novio Isaac Moreno?

Antes de que estas predicciones salieran a la luz, Galilea Montijo ya había protagonizado un episodio “celos” supuestos, que generó conversación en redes: su reacción ante una propuesta de incluir a Isaac Moreno en el show Solo para mujeres. Durante la emisión del 4 de junio del programa Hoy, los conductores conversaban con integrantes del espectáculo y surgió la idea de incorporar a nuevos talentos. Raúl Araiza fue quien sugirió que Isaac podría sumarse, lo que provocó una inmediata negativa de Galilea.

Aunque sus compañeros insistieron con humor, la conductora reiteró que no aceptaría que su novio participara en un espectáculo de ese tipo. Cuando Tania Rincón le preguntó directamente si se trataba de celos, Galilea respondió que no, pero agregó la frase que se volvió viral: “Dios me lo mandó a mí”.

La situación ocurrió en un tono ligero.

Galilea Montijo sufre terrible situación / Unicable

¿Galilea Montijo busca convertirse en mamá nuevamente?

La predicción de Jorge Clarividente sobre el posible deseo de Galilea Montijo por convertirse en mamá coincide con declaraciones públicas en las que la conductora ha mencionado que sí contempla tener un hijo con Isaac. Ambos ya son padres: Galilea de su hijo, y el modelo de sus propios hijos. Sin embargo, han considerado la posibilidad de ampliar su familia. Ella ha dicho que ha explorado opciones para ella dar a luz a un bebé.

Aunque su relación ha sido una de las más estables desde su inicio en 2023, Galilea también ha dejado claro que no piensa casarse por ahora.

¿Galilea Montijo será mamá con Isaac Moreno, su esposo? / IG: @galileamontijo

Cabe destacar que las predicciones de Jorge Clarividente, tienen un carácter de vaticinio y no necesariamente se harían realidad. Las predicciones solo son eso.