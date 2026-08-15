¿Mariana Echeverría regresa a La casa de los famosos México? Revela si está dispuesta a jugar otra vez

Luego de que Mariana Echeverría regresara a La casa de los famosos México 2026 como parte del panel de críticos, la conductora se sinceró sobre su polémica participación en el reality show 24/7 y reveló si está dispuesta a ser parte de una versión All Stars. ¿Ya tiene oferta? ¡Te contamos todos los detalles!

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¿Mariana Echeverría quiere ser habitante de La casa de los famosos México? / Instagram

¿Cómo fue el regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México 2026?

Durante los primeros días de estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, se comenzó a especular que Mariana Echeverría regresaría al reality show tras dos años alejada de la televisión.

En medio de la incógnita que generó su posible participación, la presentadora y exhabitante del reality volvió al foro de LCDLFMX como crítica. Además de la polémica que protagonizó, uno de los detalles que más llamó la atención fue su impactante físico.

Por su parte, la exparticipante de La casa de los famosos México señaló sentirse como el ave fénix en su regreso; asimismo, dijo estar orgullosa de poder compartir lo que no se debe hacer en el reality show 24/7.

“Muy bien, la verdad. Como el ave fénix. Muy bien. La verdad es que ese break, obligado o no obligado, siempre sirve para ver qué hiciste bien, qué no, y resurgir como el ave fénix. Y aquí estoy”. Mariana Echeverría

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Mariana Echeverría impacto en su regreso La casa de los famosos México. / Instagram

¿Mariana Echeverría quiere volver a participar en La casa de los famosos México 2026?

Tras la inesperada reacción de Gala Montes ante el regreso de Mariana Echeverría a La casa de los famosos México, la excolaborada de Me caigo de risa confesó si le gustaría volver a ser parte del reality pese a la fuerte ola de críticas que atravesó.

“Sí lo volvería a hacer diferente y sí lo volvería a hacer”. Mariana Echeverría

Durante su entrevista con ‘La Mejor FM’, Echeverría dijo estar dispuesta a ser parte de la versión All Stars, la cual aún no está confirmada, pero se especula que podría llegar en 2027 en caso de que ocurra lo mismo que en el formato de Telemundo.

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¿Qué no volvería a hacer Mariana Echeverría en caso de regresar a La casa de los famosos México?

La confesión de Mariana Echeverría sobre un posible regreso a La casa de los famosos México ocurrió después de que compartió su sentir sobre su juego en la segunda temporada del reality. Pese a que dijo no arrepentirse de nada, reconoció que no fue el mejor desempeño.

“Todo pasa porque tiene que pasar así. Fue jugar, no fue el mejor juego, me queda claro, a lo mejor tampoco fue el mejor equipo… Quien sabe. Pero ya cuando entras por segunda vez a un reality de estos, ya te sabes manejar más”. Mariana Echeverría

Sobre la ‘funa’, Mariana Echeverría concluyó que es parte de la vida pública y ha aprendido a vivir con ella, pues asegura que también la ayuda a monetizar. Mientras tanto, su regreso en una versión All Stars sigue generando intriga.

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