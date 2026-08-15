¿Qué hacía Yahir antes de ser famoso? Este era su humilde trabajo antes de la música

Uno de los habitantes de ‘La Casa de los Famosos México’ 2026 que se ha convertido en uno de los consentidos del público es Yahir. Más allá de su personalidad espontánea y amable dentro del reality, su talento musical fue lo que lo llevó a la fama hace varios años.

Pero antes de convertirse en el reconocido cantante que es actualmente, Yahir tuvo que ganarse la vida con un empleo convencional, como lo hacen millones de jóvenes en México. ¿A qué se dedicaba antes de alcanzar la fama? Te platicamos.

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Yahir / Mezcalent

¿En qué trabajaba Yahir antes de ser famoso? Esto reveló en ‘La casa de los famosos México’

En uno de sus días al interior de ‘La casa de los famosos México’, Yahir platicaba con Masad Altamimi y Ernesto Laguardia cuando recordó cómo fue su etapa laboral antes de encaminar su vida hacia la música.

Reveló que hace aproximadamente 30 años trabajó durante tres años para la cadena Domino’s Pizza, donde se desempeñó tanto como repartidor como preparador de pizzas. El cantante contó a detalle cómo preparaba las masas y habló sobre el estricto control de calidad que manejaban, tanto con los alimentos como con la higiene y presentación personal de los empleados.

“En ese entonces, los gerentes y todos nos traían en chinga con uñas, corte de pelo, uniforme, la moto. Todo estaba en un control de calidad bien perro.” Yahir

También mencionó que aquellas pizzas que no cumplían con los estándares de calidad eran retiradas de los pedidos y los propios empleados tenían que comérselas. Entre risas, confesó que algunas veces incluso las preparaban mal a propósito para poder comer pizza gratis.

“Si le veías burbujas a las orillas, tostada, deforme, mal hecha, tú mismo no la debes de mandar. La sacas, la reportas y te vas en chinga a meter otras. Las deformes te las comes. Comíamos pizza, ya luego a propósito la hacíamos mal.” Yahir

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¿Cuánto ganaba Yahir trabajando en las pizzas?

Como parte de su anécdota, también habló sobre el sueldo que recibía en aquel entonces y reconoció que no era demasiado elevado. Sin embargo, explicó que las propinas representaban un incentivo importante para incrementar sus ganancias y conseguir mejores ingresos.

De hecho, contó que constantemente recibían capacitaciones para mejorar sus habilidades y aprender a brindar un mejor servicio, pues la amabilidad era una parte fundamental para conseguir buenas propinas.

“No pagan bien, trabajé ahí hace 30 años, me daban 700 pesos a la quincena, pero lo que me dejaba eran un chingo de cursos para ganar propina. Te ponían videos y todo para ganarte la propina.” Yahir

Entre risas, también recordó lo que significaba entregar pizzas en hoteles y moteles, pues aseguró que eran pedidos muy rápidos y que los clientes no querían perder tiempo contando el cambio, por lo que las propinas solían ser mayores. Incluso, confesó que entre los propios compañeros se peleaban por quedarse con esas entregas.

“En los moteles, llegabas y el vato no se va a poner a discutir, todo tiene que ser rápido; ya sabías que era buena propina” Yahir

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Yahir / Redes sociales

¿Cuándo inició la carrera de Yahir como cantante?

Yahir se convirtió en un cantante reconocido después de participar en la primera generación del reality musical de TV Azteca, ‘La academia’, en 2002. Debutó oficialmente en el programa en junio de ese año y, al final de la competencia, consiguió el cuarto lugar.

En febrero de 2003, formalizó su carrera musical con el lanzamiento de su primer álbum homónimo. Con el tema ‘Alucinado’, un cover de la canción del italiano Tiziano Ferro, logró colocarse entre los primeros lugares de las listas de popularidad en México.

La estancia de Yahir en ‘La casa de los famosos México’ ha permitido conocer una faceta poco conocida del cantante, especialmente algunos detalles de su vida antes de alcanzar la fama y conquistar los escenarios.

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