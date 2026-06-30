Yanet García, “la Chica del clima”, ¿a La casa de los famosos México? ¡Ya sabemos cosas!

Estamos a menos de un mes de que se estrene la cuarta temporada del reality más exitoso de los últimos tiempos: La casa de los famosos México. Y aunque mucho se ha dicho sobre sus posibles inquilinos, ahora nos enteramos de que a quien también tienen en la mira es a Yanet García.

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¿Qué respondió Yanet García a la invitación para entrar a La casa de los famosos México?

Una persona cercana a la actriz e influencer nos dice que la buscaron desde principios de este año.

“Aunque ya la habían invitado, tanto al de nuestro país como al de Estados Unidos, solo era de una llamada, y ella decía: ‘No, gracias’, y no la volvían a llamar. Pero ahora fue diferente. Desde que la buscaron dijo que no y le preguntaron qué buscaba para decir que sí. Las llamadas siguieron y como que ella empezó a cambiar de opinión”.

“La verdad es que ella, aunque sí sigue un tanto el programa, también tiene miedo a que salga funada, como les ha pasado a muchos famosos. También entiende que la versión de México es más light, por así decirlo. Ahí no hay tanto conflicto como en la de Estados Unidos. Además, ella le sigue siendo leal a la televisora que la catapultó a la fama. Entonces, en una de estas podría decir que sí”.

Aunque se manejan nombres como Cynthia Klitbo, Ernesto Laguardia, Yahir y más, nos dicen que a Yanet no le asusta enfrentarse con actores y actrices de renombre.

“Ella no es peleonera ni nada de eso. De hecho, le gusta mucho conocer a las personas y siempre hace plática con quien sea. Lo que sí le podría costar un poco de trabajo serían los posicionamientos y hasta las nominaciones, porque no es una mujer de conflicto. Como le decimos: Ya estando ahí, a lo mejor saca su lado fuerte y, sobre todo, ponerse a la par con las personalidades que entren”.

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Desde hace 6 años vive en Nueva York muy tranquila. / Archivo TVNotas

¿A qué se dedica actualmente Yanet García, la Chica del clima?

“Aunque lleva varios años alejada un tanto de la televisión, aunque no del medio, porque, eso sí, siguió trabajando en su plataforma y en cine, lo que le llama la atención es que podría reencontrarse con su público. Sabe que estar en un reality de este formato le daría un giro a su carrera, porque los que ya la siguen estarían felices, y los que no, es una gran oportunidad paraque la conozcan de otra manera”.

Sobre las cuestiones monetarias, aseguran que le ofrecieron un buen sueldo. “No sé cuánto le están ofreciendo, pero, eso sí, de que es buena lana, que no quepa duda. Para que ella esté pensando en dejar su vida en Nueva York y regresar a México, es porque realmente le conviene. Ella está feliz viviendo en Estados Unidos con sus negocios y sus plataformas”.

Por último, nos dijo si cree que estaría dispuesta a hablar sobre su relación con Lewis Howes, quien ahora es esposo de Martha Higareda.

“No es que le encante hablar de temas pasados, pero seguramente, si se da la plática, podría mencionarlo. Ella ya le dio vuelta a la página y está enfocada en el presente y futuro”.

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En 2025, regresó a México para promocionar la película “Qué huevos, Sofía” / Redes sociales

¿Cómo saltó a la fama Yanet García, la Chica del clima?

Nacida en Monterrey, inició su carrera cuando ingresó a Televisa Monterrey, como la chica del clima de la ciudad.

En 2018 llegó a la CDMX para dar el clima dentro del matutino Hoy, donde estuvo 2 años.

Es reconocida por ser una de las mujeres más seguidas en redes sociales. Esto lo alterna con su vida sana, ya que es coach certificada de salud.

El año pasado participó en la película Qué huevos, Sofía.

De 2018 al 2021, fue pareja de Lewis Howes, quien ahora es esposo de la actriz Martha Higareda.

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