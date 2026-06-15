¿Lupita Villalobos en La casa de los famosos México? Crecen rumores de su participación, ¿ya la vieron en las instalaciones?

Lupita Villalobos sufrió un hematoma cerebral que le dejó algunas secuelas hace un par de meses; sin embargo, ya se encuentra preparando nuevos proyectos que podrían llevarla a la pantalla chica. ¿Se trata de La casa de los famosos México? Te contamos los detalles.

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¿Lupita Villalobos en La casa de los famosos México?

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Hace unas semanas, La casa de los famosos México sorprendió al anunciar su inicio, pero no en la pantalla. De acuerdo con Pablo Chagra, ya dieron inicio las grabaciones de los promocionales, pues tanto el equipo de conductores como algunos participantes ya firmaron su contrato.

Según Chagra, los presentadores permanecen igual para la cuarta entrega; es decir, al frente sigue Galilea Montijo junto con Odalys Ramírez y Diego de Erice. Mientras que en las pre y post galas estarán Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

Por otra parte, sobre las especulaciones que han surgido en redes respecto a los habitantes, mencionó algunos nombres que considera están completamente descartados, como Consuelo Duval, Pablo Chagra, Marlen Favela, Polo Morín y Yadhira Carrillo.

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La casa de los famosos México 2026 ya tiene algunos participantes firmados, según Pablo Chagra. / Facebook: La casa de los famosos México

¿Lupita Villalobos está confirmada para La casa de los famosos México?

Después de que se anunció que Laura Flores está completamente descartada para La casa de los famosos México, comenzó a sonar fuertemente en redes el nombre de Lupita Villalobos.

De acuerdo con la cuenta de X ‘Serios y sinceros’, se especula que Lupita Villalobos y Masad Al-Tamimi presuntamente formarán parte de la cuarta temporada del reality show 24/7, información que aún no está confirmada.

Asimismo, la cuenta de Instagram de Anto Garca señaló que Lupita Villalobos fue vista a las afueras de la televisora del reality y, aunque la prensa la cuestionó sobre su posible integración a LCDLF, Villalobos negó ser parte del proyecto. Además, resaltó que tampoco ha sido invitada a La mansión VIP.

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Lupita Villalobos niega ser parte de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Quiénes serán participantes de La casa de los famosos México 2026, según listas filtradas?

Después de que se dijo que Emiliano Aguilar presuntamente entraría a La casa de los famosos México, la productora Rosa María Noguerón negó su participación en el proyecto; aunque resaltó que la temporada podría sorprender gracias a los talentos que estarán en el reality.

De acuerdo con algunas listas filtradas y especulaciones en redes, los participantes que podrían ser parte del proyecto son:



Yahir

Gaby Platas

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Adriano Zendejas

Raquel Garza

Karenka

Valentina Buzzburro

Gary Centeno

Carlos Said

Cabe recordar que estas son meras especulaciones de redes sociales. Por esta razón, todo queda en puntual RUMOR.

Hasta ahora, se desconoce la fecha oficial de estreno de La casa de los famosos México 2026, pero se especula que será a finales de julio y principios de agosto; una de las fechas más tentativas es el 27 de julio de 2026.

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