Alexis Ayala dice cómo es la terapia en La casa de los famosos, ¿les lavan el coco y tienen contacto exterior?

Tras ser llamado el Brad Pitt mexicano, Alexis Ayala recordó cómo fue su paso por La casa de los famosos México a casi un año de que terminó su participación. Cabe recordar que durante su estancia en el reality fue una de las personalidades más queridas, razón por la que recuerda con cariño el proyecto.

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Alexis Ayala en La casa de los famosos México. / Instagram

¿Cómo fue el paso de Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Alexis Ayala fue uno de los personajes más polémicos dentro de La casa de los famosos México, pero también de los más queridos. Durante su estancia, formó el team noche junto a Mar Contreras, Aldo de Nigris, Abelito y Aarón Mercury.

Su manera de enfrentar los “posicionamientos” y comunicarse con otras participantes como Mariana Botas, Dalilah Polanco y Ninel Conde lo llevó a ganarse varias críticas; sin embargo, logró llegar hasta los últimos lugares de la competencia.

Tras un largo camino, el villano de melodramas logró conseguir el sexto lugar; pese a no ganar la competencia, recuerda el reality show con cariño y recientemente revivió una de las dinámicas que más marcó su estancia.

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Alexis Ayala recuerda su estancia en La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre la ayuda psicológica en La casa de los famosos México?

Después de los dimes y diretes que enfrentó Alexis Ayala tras anunciar su divorcio con Cinthia Aparicio, el actor acudió al podcast de Melo Montoya, donde se sinceró sobre el apoyo psicológico que reciben los participantes de La casa de los famosos México a lo largo de la competencia.

De acuerdo con el villano de melodramas, la psicóloga no es una persona que pueden conocer físicamente, solo la escuchan, por lo que no existe un contacto directo con el exterior; sin embargo, es de gran ayuda en la competencia.

“Ella te ve, tú no la ves, pero ella te maneja un mapa emocional de lo que vas a sentir. Es un encierro muy duro porque sí empiezas a sentir el abandono brutal, te cortan todo contacto con el exterior”. Alexis Ayala

Pese a los desafíos que hay dentro de la casa, Ayala reconoce que es un gran trabajo de parte de los que aceptan el proyecto, pues asegura que es un juego que se hace en el exterior entre el público.

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Seguro muchos no sabían esto de La Casa de los Famosos... pic.twitter.com/n6umnhAsh1 — Melo Montoya Chávez (@MeloMontoya) June 9, 2026

¿Cómo afectó La casa de los famosos México el matrimonio de Alexis Ayala?

Pese a que el actor se ha mostrado agradecido por haber sido parte del proyecto, tras anunciar su divorcio, Alexis Ayala reveló las verdaderas razones por las que terminó su relación, entre ellas la distancia que comenzó a marcarse tras La casa de los famosos México.

“Aquí lo que no tuvimos fue convivencia por mucho tiempo y se vale que nos hayamos replanteado”, explicó el actor, y agregó: “Hubo mucho distanciamiento porque yo entro a La casa de los famosos y, bendito sea Dios, estuve 10 semanas dentro del reality show.”

De esa forma, Alexis Ayala dejó claro que la distancia que nació con su esposa tras el reality show fue uno de los aspectos que los llevó a replantear su relación.

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