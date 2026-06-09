Cinthia Aparicio reaparece tras divorcio de Alexis Ayala ¿con fuerte indirecta para su ex?: “Lo difícil”

A finales de abril, se confirmó el divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio tras casi tres años de matrimonio. El actor fue quien dio a conocer la noticia a través de un medio de circulación nacional. Tras esto, Aparicio eliminó todo su contenido de redes sociales y se ha mantenido enfocada en su carrera actoral.

Hace unas horas, ella sorprendió al reaparecer en Instagram con un mensaje que, para muchos, podría ser una indirecta para su ahora exesposo. Te contamos todos los detalles.

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¿Qué ha pasado con Alexis Ayala y Cinthia Aparicio tras el divorcio? / Mezcalent

¿Por qué Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorciaron?

En su momento, Alexis Ayala habló sobre el motivo real de su divorcio de Cinthia Aparicio. De acuerdo con el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’, se debió a las visiones distintas que tenían del futuro.

“Hay sueños muy grandes que vienen en los que yo ya no puedo compartir. Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos. Yo no puedo compartir otras cosas. Ella tiene todo el derecho del mundo y tiene todo el camino por delante”, dijo en un encuentro con la prensa.

De esta manera, la celebridad descartó que la separación se haya dado por una infidelidad o intereses económicos, como mucho se llegó a especular. Cabe mencionar que, cuando anunció la ruptura, reiteró que todo se hizo de la mejor forma y que le deseaba todo lo mejor a su ex.

“La miro desde un lugar de respeto y de amor, porque el amor se transforma. Ella siempre fue el amor en mi vida, y estoy muy agradecido de haber podido vivir y conservar esa historia de amor”, puntualizó.

Y agregó que, si bien ya no estarían como pareja, se les podría ver juntos en proyectos futuros: “Aunque no nos veamos en ese horizonte, no quiere decir que no nos veamos en otros horizontes. Hay que tenerle mucho respeto al amor, y el amor que he tenido con Cinthia es muy grande e importante”, mencionó.

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Divorcio de Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Mezcalent

Así reapareció Cinthia Aparicio, expareja de Alexis Ayala, tras su divorcio

Como se mencionó anteriormente, Cinthia Aparicio eliminó todo su contenido en redes sociales tras el anuncio de su divorcio. Fue hasta hace algunas horas que subió una foto de ella con una reflexión sobre la vida.

“Aquí estoy. Agradezco todo lo vivido. Lo bueno. Lo difícil. Lo que me hizo crecer. Hoy mira hacia adelante con paz, gratitud e ilusión. Bienvenido, lo que está por venir”. Cinthia Aparicio

Pese a no mencionar nombres, muchos consideran que es una indirecta para Alexis. Algunos internautas creen que la actriz expresa cómo está afrontando el tema de su separación. Hasta el momento, la famosa no ha comentado nada sobre su post o su sentir ante su divorcio.

Hace algunas semanas, simplemente se limitó a decir que ambos estaban bien y reiterar que todo se dio en los mejores términos posibles.

¿Cuándo fue la boda entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala se casaron tanto por la iglesia como por el civil en 2023. Esto, a casi dos años de haberse conocido en el rodaje de una telenovela. En ese entonces, el actor confesó que Aparicio había sido la única en convencerlo para hacer una boda religiosa.

Su romance fue muy polémico desde el inicio, principalmente por la diferencia de edad. Mientras que él tiene 60 años, ella tiene 33 años. Pese a todo, ambos se decían muy felices de estar juntos y hasta afirmaban estar emocionados por empezar a formar su propia familia.

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