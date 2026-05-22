Cinthia Aparicio borra todo rastro de Alexis Ayala y él ¿quiere recuperarla? Le envía contundente mensaje

Hace algunas semanas, Alexis Ayala sorprendió a todos al anunciar que se estaba divorciando de Cinthia Aparicio, tras casi tres años de matrimonio. El actor sostuvo que fue decisión de ella y que las cosas culminaron en los mejores términos.

En medio de las especulaciones que siguen surgiendo sobre el tema, el exparticipante de ‘La casa de los famosos México 2025’ le manda un contundente mensaje a su pronto exesposa. ¿Acaso podría haber una reconciliación? Esto fue lo que dijo.

Cinthia Aparicio y Alexis Ayala / Redes sociales

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¿Por qué Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se van a divorciar?

A través de una entrevista para un medio de circulación nacional, Alexis Ayala mencionó que hubo un “replanteamiento” del matrimonio y ella llegó a la conclusión de que ya no eran compatibles. Indicó que, pese a todo, le desea lo mejor.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberían de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien…tal vez no nos vean juntos como pareja, pero yo seguiré siendo siempre un gran porrista de lo que ella haga”, indicó.

En entrevistas posteriores, resaltó que ella tenía sueños que él no podía cumplirle, entre ellos, los hijos. Y es que, al parecer, la actriz quería tener tres, algo que, para él, era “impensable”.

Por su parte, Cinthia simplemente ha dicho que “ambos están bien”. Algo que llamó mucho la atención fue que ella eliminara su contenido en Instagram y que, desde hace varios días, no compartiera historias en la plataforma. Para muchos, fue una señal de que quiere alejarse de las redes sociales por un tiempo.

Y es que la celebridad recibió muchas críticas desde su separación, principalmente después de que se especulara que, presuntamente, dejó a Alexis tras descubrir que este no podía darle “el estilo de vida” que buscaba. Muchos comenzaron a tacharla de “interesada” por este motivo.

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

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El mensaje de Alexis Ayala a Cinthia Aparicio tras anunciar el divorcio

En un encuentro con diversos medios, incluyendo TVNotas, Alexis Ayala fue cuestionado sobre su sentir al ver que Cinthia Aparicio había eliminado todo su contenido de Instagram. En respuesta, el actor dijo que, probablemente, es parte de su proceso de sanación.

También resaltó que, a su considerar, no importa si su ex borra sus fotos juntos, pues, al final, la historia que compartieron seguirá en su corazón.

“Yo respeto lo que cada quien haga; es una cuestión muy personal, cada quien vive los procesos como los tiene que vivir, por más que borres una foto, los recuerdos quedarán. Yo la respeto y respetaré mucho”. Alexis Ayala

Sobre cómo está lidiando con la separación, simplemente expresó que actualmente está disfrutando de la vida: “Estoy muy bien, viviendo mi vida”, manifestó.

Hasta el momento, todo parece indicar que no habrá reconciliación entre ellos. Y es que Ayala ha dejado claro que, si bien el amor “no ha muerto”, respeta la decisión de Aparicio.

¿Cuándo fue la boda entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se conocieron en 2021, durante el rodaje del melodrama ‘Si nos dejan’. Tras un tiempo de convivencia, iniciaron una relación, la cual fue comentada por la diferencia de edad. Ella es casi 30 años menor que él.

Se comprometieron en 2022 y, al año siguiente, se casaron en dos ocasiones; la primera por la iglesia y la segunda por lo civil. En su momento, Alexis mencionó que Cinthia fue la única capaz de convencerlo de tener una boda religiosa.

Previo al anuncio del divorcio, se venía especulando que tenían problemas. Aunque el actor lo negó en ese entonces, sí reconoció que habían estado distanciados. Explicó que, debido a sus agendas de trabajo, no se habían podido ver mucho en casi un año.

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