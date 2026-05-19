¿Alexis Ayala ya dejó atrás a Cinthia Aparicio? Reaparece en Hoy con famosa actriz y hace inesperado anuncio “nace el amor”

La vida de Alexis Ayala volvió a dar de qué hablar. Luego de semanas marcadas por su separación de Cinthia Aparicio, el actor reapareció públicamente en el programa Hoy y lo hizo acompañado de una querida actriz que rápidamente llamó la atención de los televidentes: Mimi Morales. Pero más allá de las cámaras y las sonrisas, lo que terminó robándose los reflectores fue el importante anuncio que hicieron. ¿Hay romance en puerta?

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Alexis Ayala / Instagram: @cinthiaparicio/ Facebook: Alexis Ayala

¿Qué dijo Alexis Ayala en Hoy tras su divorcio con Cinthia Aparicio?

Alexis Ayala reapareció en el matutino Hoy luego de que se hiciera público su divorcio con la actriz Cinthia Aparicio, un tema que ha generado gran interés en redes sociales y entre el público.

Sin entrar en controversias, el galán dejó claro que la separación fue en buenos términos, pero dejó ver que las diferencias entre ambos fueron clave en el final de su relación. “Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja”, expresó con serenidad.

El actor también fue contundente al pedir respeto para su exesposa y evitar especulaciones, dejando ver que, aunque el amor cambió de forma, no desapareció por completo. “El amor que yo tengo hacia ella está volteado para otro lado, pero no se acabó el amor”, confesó.

Su reaparición en televisión abierta rápidamente dio de qué hablar, pues muchos esperaban verlo afectado; sin embargo, sorprendió al mostrarse tranquilo, enfocado y listo para nuevos retos profesionales.

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¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se divorcian? / Mezcalent

¿Hay romance entre Alexis Ayala y Mimi Morales? Esto fue lo que anunció en Hoy

Durante su participación en Hoy, Alexis Ayala llegó acompañado de la actriz Mimi Morales para promocionar el estreno de la telenovela “Tan cerca de ti, nace el amor”, producción de Nacho Sada que llegará a Las estrellas.

El actor dio detalles sobre su personaje, ‘Aurelio’, adelantando que será una historia cargada de sentimientos intensos, decisiones complicadas y conflictos familiares.

“Me equivoco por amor y eso hace que haya unos enfrentamientos durísimos”, reveló Ayala, destacando que su personaje vivirá un torbellino emocional que marcará la trama.

Además, soltó un adelanto que ya generó intriga entre los fans: “‘Aurelio’ lo que sucede, porque tenía padres muy religiosos, hacen que se case con la hermana de la mujer de la que estaba enamorado desde siempre, ‘Chelo’… entonces el personaje de Mimi hace que dude de estar o no con ‘Chelo’”.

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¿Qué personaje interpreta Mimi Morales en ‘Tan cerca de ti, nace el amor’ y cómo se relaciona con Alexis Ayala?

La actriz Mimi Morales también dio pistas clave sobre su personaje dentro de la telenovela, revelando que tendrá un papel importante en la vida de varios protagonistas.

Confirmó que será la madre del personaje interpretado por Irina Baeva, lo que la coloca en una posición clave dentro de la trama familiar y emocional. Pero eso no es todo: su personaje tendrá una influencia directa en las decisiones de ‘Aurelio’, interpretado por Alexis Ayala.

El elenco también incluye figuras como Oka Giner, David Zepeda e Irina Baeva, lo que eleva las expectativas sobre esta producción que ya genera conversación en redes.

¿Por qué se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Aunque Alexis Ayala y Cinthia Aparicio fueron una de las parejas más comentadas del espectáculo por su diferencia de edad y su intensa historia de amor, su relación llegó a su fin recientemente.

El actor ha dejado claro que no existe un motivo único, sino una serie de factores que influyeron en su separación, entre ellos las diferencias en sus proyectos de vida y temas personales como la posibilidad de tener hijos.

“Yo no puedo compartir que tengamos tres hijos… Lo que tengo es un respeto por lo que viví”, expresó.

A pesar de los rumores y teorías que circulan, incluyendo versiones sobre intereses económicos, ninguna ha sido confirmada por los protagonistas. Por el contrario, Ayala insistió en que la relación terminó con respeto y sin escándalos.

La historia de amor entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio comenzó en 2021 durante las grabaciones de Si nos dejan, se comprometieron en 2022 y se casaron en 2023 en dos ceremonias. Su ruptura fue confirmada el pasado 30 de abril.