¿Alexis Ayala y Cinthia Aparicio no se divorcian? Reaparecen muy juntitos en redes ¿todo fue mentira? VIDEO

En los últimos días, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio han sido tema de conversación, luego de que anunciaran que se divorciarán, tras casi tres años de matrimonio.

Luego de varios días de la polémica que han vivido ambos, Alexis Ayala reapareció en sus redes y lanzó un nuevo mensaje y no solo eso ¡también se mostraron juntos! ¿De qué se trata? Acá te lo decimos.

Alexis Ayala anunció a finales de abril que estaría en proceso de divorcio con Cinthia Aparicio. / Foto: Redes sociales.

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¿Por qué se divorciaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

En una entrevista a la revista ‘Caras’, Alexis Ayala confirmó que está en proceso de divorcio con la actriz Cinthia Aparicio. Detalló que ella tomó la decisión de finalizar su relación amorosa.

Agregó que se replantearon si deberían seguir juntos y afirmó que todas las parejas deberían hacerlo constantemente.

“Estamos separados Cinthia Aparicio y yo. Ella tomó la decisión de que ya no estuviéramos juntos, así que nos replanteamos como pareja. Creo que todas las parejas deberiá n de hacerlo constantemente, y ahora que le crecieron estas alas tan hermosas y grandes a Cinthia, ella ya no me ve volando a su lado y está bien”. Alexis Ayala.

Durante varios días el tema ha dado que hablar y la pareja ha hablado poco al respecto; sin embargo, Alexis Ayala compartió un mensaje en sus redes que muchos lo interpretaron como unas palabras para Cinthia Aparicio.

Alexis Ayala confesó que Cinthia Aparicio le propuso ponerle ‘fin’ a su historia de amor. / Foto: Redes sociales.

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¿Cuál fue el mensaje misterioso que publicó en sus redes Alexis Ayala?

Luego de anunciar el proceso de divorcio con la actriz Cinthia Aparicio, Alexis Ayala reapareció en sus redes sociales y compartió a través de sus historias de Instagram un mensaje que, aunque no dice el nombre de la que será su expareja, muchos lo interpretaron como una indirecta para ella.

En su breve mensaje se lee:

“Mayo viene bonito… para ti y para mí”. Alexis Ayala.

Hasta el momento, Alexis Ayala no ha dado más declaraciones al respecto y tampoco ha hablado sobre este mensaje de sus redes. Lo mismo para Cinthia Aparicio, quien tampoco se ha pronunciado sobre el tema del misterioso mensaje.

Por lo tanto, y como lo dijo el actor en el momento en que anunció que se encontraba en etapa de divorcio con Cinthia Aparicio, seguirá siendo un “porrista de lo que ella haga”, aunque ya no estén juntos como pareja.

Alexis Ayala publica extraño mensaje en redes sociales. / Foto: Instagram/alexisayala.

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¿Cuál fue el video de Alexis Ayala donde se le ve junto a Cinthia Aparicio?

Pero no todo terminó en un mensaje en redes, ambos fueron captados nuevamente juntos, luego de que Alexis Ayala compartiera un video en sus redes sociales, donde se le ve con Cinthia Aparicio en un camerino.

A través de sus historias de Instagram, Alexis Ayala compartió un video donde se le ve junto a Cinthia Aparicio en un camerino. Sin decir nada y con solamente música de fondo, el actor dio un acercamiento a la actriz.

En el video ella se muestra de manera normal y, al notar que Alexis la está grabando, saluda a la cámara. Este video ha dejado en redes un rumor de reconciliación entre la pareja a días de anunciar su divorcio. ¿No hay separación?

Así se mostraron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio:

¿Cuándo se casaron Alexis Ayala y Cinthia Aparicio?

Aunque la diferencia de edad era muy notoria, de 27 años, ya que Alexis Ayala tiene 60 y Cinthia Aparicio 33, no fue impedimento para que surgiera la química entre ambos.

En el año 2021 se conocieron durante las grabaciones de la telenovela ‘Sí nos dejan’. Fue dos años después, en el 2023, que se casaron primero por el civil y luego por la iglesia.

Alexis Ayala reveló que fue Cinthia Aparicio quien dio la propuesta y convenció para ir al altar juntos.