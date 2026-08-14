¿Moisés Peñaloza escupió a Masad en La casa de los famosos México? Brianda confirmó lo que pasó

La tensión en La casa de los famosos México 2025 alcanzó un nuevo nivel luego de que Masad Altamami acusara a Moisés Peñaloza de escupirle durante una dinámica. Aunque el actor intentó justificar lo ocurrido con distintas versiones, la producción mostró las imágenes que desataron la polémica. Para muchos habitantes y espectadores, el video confirmó la versión de Masad, mientras que Brianda aseguró que también fue testigo de lo sucedido.

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¿Moisés Peñaloza escupió a Masad en La casa de los famosos México 2025?

Moisés Peñaloza y Masad Altamami protagonizaron uno de los momentos más tensos de la semana durante las rondas preliminares para definir al retador del robo de salvación en La casa de los famosos México 2025. Lo que comenzó como una discusión terminó convirtiéndose en una fuerte acusación.

Masad Altamami encaró al actor frente a varios habitantes y aseguró que el comportamiento de Moisés había cruzado los límites del juego. El participante señaló que el actor le escupió directamente, algo que consideró una falta de respeto.

“Yo no escupo frente a mis amigos… Enfrente mío, en serio. Es una falta de respeto”. La declaración encendió aún más los ánimos dentro de la casa y provocó reacciones divididas entre los participantes.

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¿Qué dijo Moisés Peñaloza tras la acusación de Masad?

Moisés Peñaloza rechazó inicialmente la versión de Masad y aseguró que todo se trató de un malentendido. Según explicó, lo ocurrido habría sido producto de una tos o un estornudo accidental mientras participaban en la dinámica.

El actor y ex de Elaine Haro insistió en que ya se había disculpado y que el habitante estaba exagerando la situación. Durante la discusión afirmó: “Fue accidente, ahí te dije, sólo estornudé… Te dije ‘perdón’, no lo tomes personal, tosí porque estoy enfermo”.

Peñaloza también sostuvo que Masad estaba interpretando los hechos fuera de contexto. Sin embargo, el árabe no aceptó las explicaciones y reiteró que el acto no parecía accidental, por lo que mantuvo firme su postura frente al resto de los habitantes.

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Moisés Peñaloza reveló su estrategia antes de entrar a ‘La casa de los famosos México’ / Instagram

¿Qué mostró la producción sobre el incidente entre Moisés Peñaloza y Masad?

La casa de los famosos México 2025 revivió la controversia durante una de sus galas al presentar imágenes del momento exacto que detonó el conflicto. Las tomas captadas por las cámaras permitieron observar lo ocurrido desde otro ángulo.

Las imágenes mostradas en televisión, fueron interpretadas por muchos espectadores como una confirmación de la versión presentada por Masad, quien desde el primer momento aseguró haber sido víctima de una falta de respeto.

Masad Altamami reaccionó con firmeza cuando Moisés volvió a justificar lo sucedido y le respondió: “¿Accidente? Escupiste en mi cara, falta de respeto en serio… Escupiste todo, es una falta de respeto, es juego”. La confrontación rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales.

Masad se protege antes de entrar a La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Brianda confirmó que vio a Moisés Peñaloza escupir a Masad?

Brianda, líder de la semana y una de las participantes más involucradas en las dinámicas recientes, intervino en la polémica asegurando que ella también observó la acción que denunció Masad.

Brianda respaldó la versión del habitante al señalar que fue testigo del momento en que ocurrió el incidente. Su declaración tomó relevancia porque se sumó a las imágenes mostradas por la producción durante la gala.

“Yo sí lo vi, estaba con Masad. Fue aquí, en la puerta. No sé si una cámara lo grabó.” Brianda

Hasta el momento ni Masad ni Moisés ha logrado aclarar lo que realmente ocurrió.