Aldo Rendón habría sido captado rompiendo las reglas en ‘La casa de los famosos México 2026’, ¿sanción o expulsión?

La participación de Aldo Rendón en ‘La casa de los famosos México 2026’ vuelve a ser motivo de controversia. Y es que, a través de redes sociales, se ha filtrado un video que evidenciaría que, presuntamente, rompió las reglas. Te contamos qué hizo.

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Aldo Rendón en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es Aldo Rendón y por qué es tan controversial en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Aldo Rendón es un asesor de imagen e influencer originario de Sinaloa. A diferencia de otros, su carrera en la moda inició de manera práctica, trabajando junto a la diseñadora Sarah Bustani. Tiene más de 20 años de trayectoria y ha colaborado junto a grandes personajes como Thalía y Paulina Rubio.

Ganó popularidad gracias a su forma tan directa de decir las cosas. Tal y como lo prometió, su estancia en ‘La casa de los famosos México’ ha sido muy comentada. No solo por su unión con Karina Torres, sino por las peleas que ha tenido con algunos participantes.

Recientemente, tuvo una fuerte discusión con Cynthia Klitbo por el tema de los ronquidos. Mientras que ella pedía que dejaran de reclamarle por este asunto, Rendón decía que simplemente tenía que aceptar las cosas.

La situación llegó a tal punto que hasta hubo insultos de por medio. Al final, lograron solucionar todo. Ambos se disculparon y dieron por terminado el hecho con un bonito abrazo.

Pese a todo, se ha perfilado como un candidato al primer lugar. En caso de que llegue a ganar, se le dará un premio de 4 millones de pesos. Ha sido protagonista de varios memes y hasta se le ha comparado con la ‘Princesa Grumosa’, un personaje de la serie ‘Hora de Aventura’.

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¿Quién es Aldo Rendón? / Redes sociales

Acusan a Aldo Rendón de romper las reglas en ‘La casa de los famosos México 2026’

A través de X (antes Twitter), la cuenta ‘Tía Sandra’ compartió un video en el que, aparentemente, se puede ver cómo a Aldo Rendón se le cae un objeto. Aunque no se puede ver bien en cámara qué sería, afirmó que se trataría de un “vape” (cigarrillo electrónico).

“MOMENTO EXACTO en que a ALDO RENDÓN se le cae un vapeador durante la transmisión. Las imágenes ya están dando de qué hablar. No sabe disimular nada, nunca se agacha y terminó sentado en el piso para esconderlo”, se lee.

Esto iría en contra de las reglas del show. Recordemos que los habitantes tenían prohibido ingresar cosas del exterior. Aunque no está confirmado si realmente era un “vape” o no. Sin embargo, algunos consideran que debería tener una sanción o ser expulsado definitivamente.

Hasta el momento, la producción no se ha pronunciado ante este escándalo. En tanto que la gente continúa debatiendo acerca de todo el asunto.

‼️ MOMENTO EXACTO en que a ALDO RENDÓN se le cae un vapeador durante la transmisión. 😳



Las imágenes ya están dando de qué hablar. No sabe disimular nada, nunca se agacha y terminó sentado en el piso para esconderlo 🙊 pic.twitter.com/OqDd8DhPqC — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) August 14, 2026

¿Qué pasó entre Aldo Rendón y Yahir en ‘La casa de los famosos México 2026’?

Un hecho que llamó mucho la atención fue el juego de Yahir y Aldo Rendón que salió mal. Ambos estaban jugando con un gancho de ropa. En algún punto, el cantante le pegó al influencer en la mano.

Si bien no fue con fuerza, Rendón bromeó y fingió una lesión. Dijo que el golpe le había dolido demasiado y que ya no podría participar en la prueba semanal por el presupuesto. El asunto terminó entre risas.

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