¿Masad Altamimi podría ir a la cárcel antes del estreno de LCDLFM? Alejandra Tijerina emprende acciones legales

Luego de que Alejandra Tijerina asegurara ser hostigada por Masad Altamimi tras ser anunciado como habitante de La casa de los famosos México 2026, la modelo dio a conocer que solicitó protección legal, un acto que descubre como “valiente”. ¿Ya respondió Masad? ¡Aquí te contamos!

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Massad Altamimi es parte de La casa de los famosos México 2026. / Redes sociales

¿Por qué Alejandra Tijerina dijo ser hostigada por Masad Altamimi antes de entrar a La casa de los famosos México 2026?

Después de que Masad fue confirmado como el noveno habitante La casa de famosos México 2026, Alejandra Tijerina, su expareja, dio a conocer que presuntamente el creador de contenido la seguía mencionando en sus en vivos.

A través de un comunicado, la exparticipante de La casa de los famosos All-Stars pidió que dejara de hablar de ella, pues aunque ya casi ha pasado un año de que terminaron su relación, él la sigue acosando.

“Durante todo este tiempo he optado por mantener silencio ante los ataques, las acusaciones y los comentarios que se han hecho sobre mi persona”, explicó, posteriormente, realizó un en vivo en el que aseguró que el árabe le había pedido varios regalos de vuelta tras terminar su relación.

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¿Qué acciones legales emprendió Alejandra Tijerina tras asegurar ser hostigada por Masad Altamimi?

Días después de que Alejandra Tijerina rompió el silencio en redes, compartió en sus historias de Instagram un par de documentos en los que se puede leer que levantó una denuncia que se basa en la Ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

De acuerdo con el documento, se solicitaron medidas de protección contra su expareja (Masad) para frenar presuntos actos de violencia mediática y psicológica. Además de hacer pública la acción legal, la modelo compartió un mensaje en el que describió su denuncia como un “acto de valentía”.

“Proteger mi paz también es un acto de valentía. Hoy di un importante paso. Confío en la justicia y dejaré que los hechos hablen por sí solos. Gracias a todas las personas que están mandándome mensajes de apoyo. Dios conmigo”. Alejandra Tijerina

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Alejandra Tijerina emprende acciones legales contra Masad. / Redes sociales

¿Cuál fue la respuesta de Masad, habitante de La casa de los famosos México 2026, a las acusaciones de Alejandra Tijerina?

Hasta ahora, Masad no ha hecho una reacción pública a la denuncia de Alejandra Tijerina, su expareja; sin embargo, hace unas horas causó controversia al hablar de una visita a sus abogados antes de entrar a La casa de los famosos México 2026.

Además, días antes, también compartió un documento para demostrar que es inocente de las acusaciones que Melissa Navarro hizo en su contra tras terminar su relación. Además, dejó entrever que se habría tratado de un tema económico.

“Al final, todo se resume en cinco palabras: siempre ha sido el dinero”, dijo a través de su canal de difusión. Por ahora, no hay una respuesta oficial por parte del creador de contenido a las acciones emprendidas por Alejandra Tijerina. ¿Será que está en peligro de ir a prisión? Al momento, se desconoce.

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