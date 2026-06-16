¿Conductor de Hoy en La casa de los famosos México? Revela si será parte de la cuarta temporada

A pocas semanas del gran estreno de la cuarta temporada de La casa de los famosos México, los rumores siguen creciendo, luego de que se especuló que Lupita Villalobos sería parte del reality show, se ha dado a conocer la razón por la que un famoso conductor del programa Hoy dice “no” a encerrarse.

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La casa de los famosos México alista su próxima temporada. / Redes sociales

¿Quién es el conductor de Hoy que rechaza ser parte de La casa de los famosos México?

Después de que se confirmó la participación de Galilea Montijo como conductora de La casa de los famosos México, se revelaron las razones por las que Raúl Araiza no aceptaría ser parte de la cuarta temporada.

En la reciente emisión del matutino, Montijo lanzó un fuerte comentario al ‘Negro’ Araiza, quien no dudó en dejar claro la razón por la que rechaza el proyecto. "¡Vas a entrar a La casa de los famosos México!”, expresó la conductora, a lo que el presentador respondió:

“No, tampoco. Yo ya he estado encerrado, estuve en Big Brother y en tres clínicas”. Raúl Araiza

De esa forma, Raúl Araiza negó completamente ser parte de la cuarta temporada del reality show. Pero cabe recordar que en ediciones pasadas algunos conductores del Hoy ya fueron parte, tan es el caso de Paul Stanley.

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Raúl Araiza se niega a ser parte de La casa de los famosos México. / Redes sociales

¿Cómo fue la participación de Raúl Araiza en Big Brother?

Raúl Araiza formó parte de una de las últimas temporadas que se realizó de Big Brother VIP en 2004, durante su participación, se sinceró sobre varios aspectos de su vida personal y, aunque era considerado uno de los favoritos, se quedó a un paso de la final.

En la edición en la que participó, coincidió con personalidades que hasta el día de hoy siguen vigentes en televisión, tal es el caso de Eduardo Videgaray, quien se convirtió en el ganador absoluto.

En diversas entrevistas, el presentador ha confesado que ser parte del proyecto fue como un escape en ese entonces, ya que le permitió alejarse temporalmente de los excesos.

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Raúl Araiza fue parte de Big Brother. / Redes sociales

¿Qué se sabe de la cuarta temporada de La casa de los famosos México?

Hasta ahora, en redes sociales se han dado a conocer diversas listas filtradas de los habitantes que formarán parte del proyecto. Luego de que la productora Rosa María Noguerón negó que Emiliano Aguilar sería parte de La casa de los famosos México, se especuló que podría entrar Ángela Aguilar, pero nada está confirmado y los nombres siguen en el aire.

Su fecha de estreno está prevista para finales de julio y principios de agosto, así que será hasta dentro de una semana cuando se conozcan definitivamente las apuestas de esta temporada, por el momento, algunos de los posibles confirmados son:



Yahir

Gaby Platas

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Adriano Zendejas

Raquel Garza

Karenka

Valentina Buzzburro

Gary Centeno

Carlos Said

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