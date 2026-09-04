Ari Telch rompe el silencio tras rumores sobre su salud: Se sincera sobre la hija que tuvo con Ninel Conde, su ex

Luego de que se reportara que Ari Telch, exesposo de Ninel Conde, tendría parkinson, el actor reapareció frente a las cámaras y se sinceró sobre la relación que tiene con su hija Sofía, fruto de su romance con el ‘bombón asesino’. ¿Confirma enfermedad? ¡Aquí te contamos!

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¿Ari Telch confirma delicado estado de salud? / Facebook

¿Qué se sabe sobre la salud de Ari Telch, actor de ‘Mirada de mujer’?

Meses después de que Ari Telch confirmó la muerte de su mamá con desgarrador mensaje, la cuenta de X de ‘Doña Carmelita’ reportó que el actor de melodramas como ‘Mirada de mujer’ y ‘La candidata’ tendría el mal de Parkinson, enfermedad que se sumaría a la bipolaridad tipo 2 que padece desde hace algunos años.

“El mal de Parkinson ya es bastante notorio, principalmente en uno de sus brazos que tiembla constantemente”, informó ‘Doña Carnelita’ Ante la incógnita sobre lo que estaría atravesando, las especulaciones no se hicieron esperar.

Algunos usuarios en X mencionaron que el movimiento en su brazo podría deberse al tratamiento para la bipolaridad, teoría que no ha sido confirmada por el intérprete, quien reapareció frente a las cámaras en un encuentro con la prensa.

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Aseguran que Ari Telch padece mal de Parkinson. / Captura de pantalla

Así reapareció Ari Telch tras supuesto delicado estado de salud

Ari Telch fue captado durante la puesta en escena de ‘Nocturno’; en su llegada a la alfombra roja, el actor fue cuestionado sobre las recientes declaraciones que Ninel Conde dio sobre su exmatrimonio. Sin entrar en la polémica, dejó claro que se trataba de una historia que ocurrió hace más de 20 años y elige no darle importancia.

“No lo he visto, no es algo que me inquiete, pero qué bueno que tenga trabajo. Es cosa de ella, fue hace 30 años, que diga lo que diga”, expresó; sin embargo, su semblante cambió completamente al hablar sobre la hija que tiene en común con el ‘bombón asesino’.

Cabe señalar que a lo largo de la entrevista, Ari Telch no abordó los reportes sobre su estado de salud y tampoco se percibió que su brazo se moviera constantemente. Hasta ahora no hay declaraciones oficiales sobre el tema.

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Ari Telch se niega a hablar de Ninel Conde. / Archivo

¿Cómo es la relación entre Ari Telch y su hija Sofía, fruto de su relación con Ninel Conde?

Al ser cuestionado sobre su hija Sofía, Ari Telch se mostró entusiasmado de compartir que ya se encuentra trabajando en una compañía: “Está muy bien, muy grandota, un poco en lo que hacen ustedes, más bien en una compañía que vende productos. Ella hace las ediciones y la publicidad”.

En la publicación de ‘Doña Carmelita’ también se informó que el intérprete de melodramas tiene una relación cercana con su hija Sofía, fruto de su relación con Ninel Conde, y Paulina, a quien le dio la bienvenida mientras estuvo con Marcia de la Cruz.

Hasta ahora, el actor Ari Telch no ha hablado de su salud, pero se sabe que está al frente del monólogo ‘D’mente’ y se mantiene activo en sus redes sociales con la promoción de su puesta en escena.

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