¿Ex de Alejandra Ley es un desobligado con su hija en común? Revela por qué, ¡nunca la ha apoyado economicamente!

En 2005, cuando Alejandra Ley anunció su embarazo, decidió mantener en secreto la identidad del padre. Fue hace 7 años cuando reveló que se trata del actor César Ramos, quien hasta el momento nunca había dado una entrevista para hablar sobre María Fernanda. En plática con TVNotas, dejó ver que hay un distanciamiento con la joven:

“María Fernanda ya es una chica de 20 años, ya vive en su departamento.Convivimos muy poco, ahorita tiene bastante que no la veo”. César Ramos

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Papá de la hija de Ale Ley habla por primera vez de la joven. / Mancera

¿Cómo es la relación entre César Ramos y Alejandra Ley?

Le preguntamos si ha tenido contacto con Alejandra y nos respondió: “No realmente, tiene bastante que no nos vemos”. Sobre el porqué de esta lejanía, si antes eran grandes amigos, señaló: “El tiempo pasa. Estás hablando de hace más de 20 años. Cada quien hace su camino, su rumbo, pero es la mamá de mi hija”.

Alejandra ha afirmado que ella sola se ha hecho cargo económicamente de su hija, pero quisimos conocer la versión de César y le preguntamos si él aportaba para los gastos. Nos respondió con un: “No, realmente”, a lo que añadió que la responsabilidad ha recaído en la actriz: “Siempre, toda la vida. Yo jamás he participado de ese modo en la vida de mi hija”. Y, ya con molestia, añadió: “No fue ninguna decisión, son las situaciones, y ya ahí quedamos (para cortar la entrevista)”.

Alejandra y César fueron grandes amigos de jóvenes y en una noche de fiesta procrearon a su hija. Él no se enteró de que era el papá hasta 4 años después.

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César Ramos rompe el silencio sobre la relación con su hija. / Fotos: IG @cesarramos, @alejandraleytv y @mafernandaley

¿Qué piensa César Ramos sobre su hija, María Fernanda, fruto de su cercanía con Alejandra Ley?

Antes de que se enojara por las preguntas, César nos platicó: “Fer está haciendo su vida y me parece magnífico que esté estudiando justo lo que quiere. Está en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa. Ya no le falta mucho por salir y veremos a ver qué le espera ahora que se gradúe, cómo marca su camino. Me da mucho gusto verla crecer”.

A pesar del poco contacto que tienen, según él no hay un distanciamiento, pero admitió: “Simplemente vivimos separados. Nunca hemos vivido juntos. Cada uno hace sus cosas por su lado”. En cuanto a la decisión de su hija de seguir los pasos de sus padres en la actuación, afirmó: “Creo que es algo que tanto su mamá como yo nos imaginamos desde que era pequeña. No es ninguna sorpresa. Está bien. Recibe el apoyo de los 2 cuando lo necesita”.

“Ella se ha esforzado por hacer su camino. Me ha tocado ayudarla alguna vez, ‘coacheándola’ en un par de audiciones, que me pidió le echara la mano, pero más allá de eso siempre como que yo he mantenido mi distancia y ella ha buscado sus herramientas, tomando sus clases. Va haciéndose solita”.

Sobre Alejandra dijo: “Es una mujer a la que respeto y admiro, porque es trabajadora, tiene un chingo de talento y le está yendo rebién ahora con la serie de La oficina. Y, respecto a mi hija, Alejandra es la mejor y más grande influencia que tiene. Con la mamá tiene un gran ejemplo para todas las cosas, en todos los sentidos. Fernanda es un reflejo bueno de lo que es Ale, como mujer y como profesional”.

Ya habla directamente con María Fernanda: “Antes teníamos contacto, pero ahora el trato es directo con mi hija, que es una mujer de 20 años. Si quiero hablar con mi hija, le escribo a ella”.

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Una de las últimas fotos que César Ramos compartió de su hija fue en 2021. / Fotos: IG @cesarramos, @alejandraleytv y @mafernandaley



¿Cuáles son los proyectos artísticos de César Ramos?

En cuanto a sus proyectos recientes, el actor señaló: “Estoy por estrenar la primera novela de HBO, que se llama Colisión, y una serie que se llama Prefiero la muerte, una comedia de zombies con Fernanda Castillo y un gran elenco. Además, hace 2 semanas se presentó en Huelva (España) y Moscú un cortometraje que hice con el director Francisco Sánchez Solís”.

Hace 12 años se estrenó la película Cuatro lunas que lo hizo saltar a la popularidad. “Me fascina darme cuenta de que se abrió una ventana. Cada vez hay más espacios para contar historias de amor de parejas del mismo género y dar voz a la comunidad. Está chido. Se siente padre ser una de esas piedritas que fueron pavimentando ese camino”, finalizó.

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Alejandra Ley tuvo una hija con César Ramos. / Alejandro Isunza, archivo TVNotas y redes sociales

Así ha sido la carrera artística de César Ramos y Alejandra Ley

César Ramos:



Cuenta con 25 años de trayectoria en cine y TV.

en cine y TV. Inició haciendo comerciales y participó en varios capítulos del unitario Lo que callamos las mujeres.

Estuvo en telenovelas como Mirada de mujer, el regreso, La heredera y Los Sánchez.

En cine, formó parte de las películas: Morirse en domingo y Colosio , el asesinato, aunque saltó a la popularidad con Cuatro lunas , en 2014.

y , el asesinato, aunque saltó a la popularidad con , en 2014. Ha colaborado en proyectos internacionales en países como Alemania y Colombia.

Ale Ley y César Ramos junto a su hija en Cancún. / Fotos: IG @cesarramos, @alejandraleytv y @mafernandaley

Ale Ley



Debutó en la telenovela infantil Carrusel de las Américas, en 1992.

de las Américas, en 1992. Ha participado en telenovelas como Los Sánchez , Siempre tuya Acapulco , 3 familias, Doña Flor y sus dos maridos y Eternamente amándonos , entre otras.

, , y , entre otras. Fue conductora del programa Nocturninos y Farándula 40 , y ha participado en realities como Desafío de estrellas y Soy tu doble.

y , y ha participado en realities como y Es standupera y lucha por los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Actualmente es parte del elenco de la exitosa serie La oficina.

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