Alejandra Ley vuelve a creer en el amor y ya vive con su nueva pareja, ¿quién es?: “No me da miedo enamorarme”

Alejandra Ley (41 años) asegura sentirse muy enamorada de la actriz y productora de cine Miriam Bravo (50), con quien ya tiene 1 año de noviazgo, el cual, de acuerdo con lo que nos platicó la standupera, va viento en popa, e incluso nos compartió que ya viven juntas.

Al preguntarle a Alejandra si ya comparte su hogar con Miriam, comentó en tono de broma: “¿Cómo creen? Claro que no, somos lesbianas”. Sin embargo, luego lo confirmó: “Sí, claro, a mí no me da miedo enamorarme ni aventarme a hacer algo nuevo. La vida es así; hay que dejarse sorprender. Es una reina, me apapacha mucho, me contiene, me da mi espacio y me pone mis límites”.

Alejandra Ley y su nueva novia / Alejandro Isunza, archivo TVNotas y redes sociales

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¿Alejandra Ley se casará con su nueva pareja?

Alejandra Ley expresó su felicidad: “Estoy muy contenta, tengo una novia maravillosa, gran actriz; es una delicia verla. Es muy bonito acompañarnos en los castings y en los triunfos. Comenzamos a trabajar juntas y dimos un taller en el Festival de Cine de Morelia. Hemos hecho un gran equipo y estoy muy enamorada”, expresó.

La comediante reveló qué fue lo que más le llamó la atención de su pareja: “Todo. No acabo. Me tiene muy contenta. Apuesto por ella y por crecer y aventarse a vivir experiencias nuevas y aprender de las que ya tenemos”.

Por el momento, no tiene planes de formalizar la relación, aunque asegura que ya se consideran una familia. Para ella, no es necesario hacerlo oficial, pues estar juntas ya representa un compromiso. Incluso su pareja se lleva de maravilla con su hija, María Fernanda, de 19 años.

“¿Qué es eso de formalizarlo? Lo que puedo decir es que estoy al 100% comprometida con todo lo que hago. Y mi hija siempre me apoya en todas mis loqueras. Estudia actuación en la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Se llevan muy bien. Se tratan increíblemente. Es muy divertido. Luego hacen equipo en mi contra”. Alejandra Ley

La actriz, a quien hemos visto en telenovelas como Los Sánchez y en programas cómicos como Se rentan cuartos, disfruta al máximo este romance. “Soy una persona que vive muy intensamente todas las situaciones. La vida siempre te pone en donde tienes que estar. Uno debe confiar en lo que hay a su alrededor y decir: ‘Este es mi momento para vivirlo, lo voy a recibir con las manos abiertas’. Así fue y sigue siendo; espero que esta relación se consolide, que seamos felices y que estemos el tiempo que queramos estar”.

Hija de Alejandra Ley / Alejandro Isunza, archivo TVNotas y redes sociales

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¿Por qué Alejandra Ley terminó con su última novia?

Recordemos que la pareja anterior de Alejandra fue la cantante Sandra Ortiz, con quien mantuvo una relación de 1 año, que terminó en 2024. Ley aseguró que comenzaron a tomar rumbos diferentes, por lo que decidieron poner punto final a su relación. “Ya no estoy con Sandra porque hay veces que los caminos se separan, aunque uno todavía se quiera, pero no puedes estar en pareja. También es un acto de amor decir: ‘Ya no funciona y te dejo ir’”.

Finalmente, nos habló de sus próximos proyectos, entre los que destaca su participación en la planilla Ámbar, que contiende por la dirigencia de la ANDA.

“Estamos en stand-up comedy para gente nueva y para personas que ya tienen un rato. El 13 de marzo se estrenó La oficina, la versión mexicana de The office, por Prime Video. Estoy conduciendo un programa de la Secretaría de Cultura, que se transmite por Capital 21, llamado Buen amor, además de contender por la secretaría de previsión social en la ANDA, por la planilla Ámbar, esperando que salgamos ganadores tras las elecciones del 22 al 27 de este mes”, concluyó.

Alejandra Ley y su exnovia / Alejandro Isunza, archivo TVNotas y redes sociales

Estos han sido los romances de Alejandra Ley

En 2003 anduvo con Marlén Tovar, con quien duró 10 años.

En el inter de su relación con Marlén (2006), se embarazó de su mejor amigo, César, y tuvieron a su hija María Fernanda.

En 2017 fue novia de Mara Montiel. Solo estuvieron juntas algunos meses.

Después salió con una chica misteriosa, pero no hubo suficiente química.

Sostuvo un romance de 8 meses con la cantante Luna Mondragón.

En 2023 tuvo un noviazgo con la cantante Sandra Ortiz. Duraron 1 año.

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