Ale Ley dice: “No tiene un lugar prioritario la mujer. A mí, por ser gorda, nunca me dan de protagonista”

Alejandra Ley debutó en la telenovela Carrusel de las Américas a los ocho años como Carola Rueda. Desde entonces no ha parado de trabajar ni de enfrentarse a la gordofobia. Justamente esto la llevó también a producir sus propios proyectos, en los cuales se rodea de puras mujeres.

De ahí nació la idea del festival feminista. “Tengo que agradecer a la vida y los años que llevo picando piedra (32). Tengo la fortuna de que se me abran puertas por mi trayectoria. Yo procuro hacer equipos de trabajo femeninos y descubrí que podemos generar cosas increíbles. Pensando en eso dije: ‘¿y si hago un festival feminista?’ Ya vamos por el tercer año. Hago una curaduría de las canciones, de las participantes, con las ilustradoras, las standuperas, las cabareteras. Yo lo produzco. Me quedo sin lana, pero lo hago con mucho amor”.

El poder femenino es muy fuerte: “Hemos creado un equipo de mujeres increíbles. Vamos a armar el directorio de la Verbena sorora de todas las morras involucradas en los espectáculos y entre todas podemos generar trabajo”.

“En el mundo todavía no se le da un lugar prioritario a la mujer. Todavía batallan en la política. Aunque tengamos dos candidatas, que es algo histórico, si no fuera por las leyes de paridad de género, no estarían ahí. Esto sucede en todas las áreas. En los protagónicos de TV ganan más los hombres que las mujeres”. Ale Ley

Ale Ley ha perdido oportunidades laborales por su peso

“También, por ser gorda, nunca me dan el papel de protagonista. ¿Las gordas no tenemos derecho a amar, ni a tener una historia propia? Siempre somos la amiga, la abuela, la mamá, etc. Hoy puedo decir que hay mucho activismo respecto a la gordoridad y antigordofobia”, expresó.

Y añadió: “Hice muchas cosas para combatir la gordura. Me puse banda gástrica. He hecho todas las dietas del mundo. Cuando bajé a 65 kilos, duré dos años antes de regresar a la forma que tengo ahora. Ya me dejé de pelear con que al mundo no le guste mi cuerpo. En algún momento voy a producir una serie o una película donde la protagonista sea una gorda. Tenemos derecho a que nuestras historias se cuenten”.

¿Cómo me sentí cuando bajé de peso? “No era yo. Me veía al espejo y me la pasaba horrible. Venían los comentarios. ¡Ay, si estás bonita! No se te notaba. Tu chiste era ser gorda”.

“‘Las gordas expansivas’ es una colectiva de la Verbena sorora, un grupo de mujeres que se dedican al activismo. Hablan de la cultura de las dietas y de cómo nos ponen encabron4d@s, somnolient@s. A las mujeres constantemente nos mantienen en estado de insatisfacción, restringen nuestros deseos. Yo quiero decir: así es tu cuerpo. Ámalo y cuídalo”, concluyó.

