La casa de los famosos: Esta celebridad se convertiría en el sexto eliminado del reality

Dentro de poco, se revelará al sexto eliminado de la nueva temporada de La casa de los famosos Telemundo. Recordemos que los nominados de esta semana son: Sylvia del Valle “la Bronca”, Robbie Mora, Pedro Figueroa “la Divaza” y Daniela Alexis “la Bebeshita”.

Si bien Ariadna Gutiérrez también estaba en peligro, Lupillo Rivera, quien se coronó como líder de la semana, decidió salvarla. Cabe destacar que Rivera deseaba rescatar a la Bronca. Sin embargo, la locutora de radio le pidió que mejor escogiera a otra persona, pues ya “extrañaba a su familia”.

“No me salves. Eres papá de familia. Tú eres padre de familia y abuelo. Entonces, no me salves. Te lo estoy pidiendo. Ya me quiero ir a mi casa, con mi niño de 7 años. Gracias, Lupe”, expresó Sylvia.

Hasta el momento, los expulsados de la competencia son:

Christian Estrada (Eliminado)

Leslie Gallardo (Eliminada)

Fernando Lozada (Eliminado)

Mariana González (Eliminada)

Thalí García (Descalificado)

Gregorio Pernía (Descalificado)

Carlos Gómez (Descalificado)

Sophie Durand (Eliminada)

Cabe resaltar que, durante la semana pasada, se llegó a pensar que no habría eliminación, pues Carlos Gómez fue expulsado por haber agredido físicamente a Rodrigo Romeh. No obstante, las cosas continuaron con normalidad y, al final, Sophie salió del concurso por decisión del público.

Actualmente, quedan 15 habitantes en pie de lucha para obtener los 200 mil dólares, es decir, 3 millones 400 mil pesos. Sin embargo, aún no se sabe si la producción traerá a alguna celebridad para que reemplace a aquellas que se han ido de forma sorpresiva.

Sophie Durand fue la quinta eliminada del show / Instagram

¿Quién sería el nuevo eliminado de La casa de los famosos?

La noche de este lunes 4 de marzo, se dará la gala de eliminación, en la que se sabrá quién es el sexto expulsado de la temporada.

Según encuestas realizadas por diversos sitios especializados sobre el reality, se pronostica que el eliminado podría ser Robbie Mora o Daniela Alexis “la Bebeshita”. De acuerdo con la opinión de los fanáticos, Mora es un “mueble” que no genera contenido, mientras que la influencer solo se la pasa “haciéndose la víctima”.

No obstante, será hasta dentro de unas horas cuando realmente se sepa quién es el nuevo eliminado de la temporada. Recuerda que la gala de eliminación se puede ver a partir de las 6 pm (hora del centro de México), mediante la señal de Telemundo.

