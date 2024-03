LCDLF: Insultos, lágrimas y cambio de estrategias en la salvación y posicionamientos

Este domingo 3 de marzo, en ‘La casa de los famosos’ se vivió un intenso posicionamiento de los habitantes hacia los nominados de la semana.

Maripily y Bebeshita fueron las primeras en tener un enfrentamiento en el posicionamiento cuando la originaria de Puerto Rico se paró frente a la influencer y le dijo que le molesta que le llame ‘señora’ de manera despectiva y le reclamó por hacerle ‘brujería’ con un muñeco vudú que más tarde quitó Romeh, y en venganza, ‘Bebeshita’ tomó como rehén a la mascota del cuarto Tierra.

Pero todo se calentó cuando Bebeshita hacía pensar que estaba llorando reclamándole a Maripily haber criticado su cuerpo: “Me ofende que te hayas burlado de mí, de mi cuerpo, que tengo nalgas de cerdo”, mencionó entre lágrimas.

Y explicó: “Te digo señora y no es un insulto”, pero Maripily no se dejó y la exhibió diciendo: “No te sale una sola lágrima por el drama que estás haciendo. Deja el drama y habla con la verdad. Al público no se puede engañar”.

Pero Bebeshita respondió que hay gente que termina con su vida por ese tipo de comentarios. Sin embargo, los panelistas opinaron al respecto luego de la discusión y dijeron que no le creyeron a la influencer su drama al respecto.

Por otra parte, Romeh, Clovis y Cristina se posicionaron con Robbie llamándolo ‘mueble’ por no destacar en el reality.

Mientras que Aleska, Guty y Melaza se pusieron frente a ‘la Bronca’ porque consideran que extraña a su familia y debe salir. Incluso Aleska llamó a la famosa ‘la Madonna latina’, lo que generó una ola de memes.

Alfredo Adame ataca a ‘la Divaza’ en ‘La casa de los famosos’

Pero todo volvió a ser intenso cuando Adame se posicionó con ‘la Divaza’ y le dijo que era un “inútil que no sirve para nada” y que “ataca como hombre y se defiende como mujer”, así que Divaza respondió diciendo que no sabe cómo es que Telemundo permite a personas como él en el programa y defendió a su amiga Ariadna de los comentarios que hizo contra ella la semana pasada en donde la llamó “prepago”.

Esta discusión generó una ola de críticas contra Alfredo Adame en redes sociales y también contra Anette Cuburu por defender a Adame de los comentarios siendo panelista en el programa.

¿A quién salvó Lupillo Rivera? ‘la Bronca’ lo presionó

Luego de los posicionamientos llegó el momento de que el líder de la semana, es decir, Lupillo Rivera, hiciera efectiva la posibilidad de salvar a uno de los nominados.

Y aunque tenía la estrategia de salvar a ‘la Bronca’ para jugar contra los cuartos fuego y agua, la famosa le suplicó que no lo hiciera y Lupillo terminó salvando a Ariadna, su compañera del cuarto Tierra.

Gutiérrez por su parte le expresó a Lupillo que si su elección era ‘Bronca’ lo hiciera, pero Lupillo desistió de ello y siguió salvando a Ariadna.

Finalmente, Lupillo le explicó que tuvo que cambiar de decisión porque quiere jugar limpio y Ariadna estuvo de acuerdo con darle un buen mensaje al público de que si Bronca se quiere ir, no sería crueles con ella al salvarla.

Será mañana cuando se sepa quién es el próximo expulsado, pero el público que está apoyando al cuarto Tierra quiere salvar a ‘Bronca’ de todos modos para sacar a alguien más como Bebeshita o Robbie.

