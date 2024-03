¿Thalí García fue vetada de La casa de los famosos?: “Ya no me van a silenciar”, advierte

La actriz Thalí García decidió escaparse del reality ‘La casa de los famosos’ donde era la favorita del público junto al cuarto Tierra.

Sin embargo, su amistad con Lupillo Rivera le hizo salir inesperadamente de la casa para evitar especulaciones sobre un romance que pudiera afectar a la familia que ha formado junto a su esposo.

De igual forma, la polémica exparticipante continuaba colaborando como panelista en las galas del programa que suceden todos los días, aunque avisó que se tomaría unos días de vacaciones hace unas semanas.

Thalía García abandonó La casa de los famosos porque su amistad con Lupillo se estaba viendo como un romance / Telemundo

¿Qué pasó con Thalí García y Telemundo?

La actriz ya había anunciado que luego de los días de descanso que tomó, estaba lista para apoyar al cuarto Tierra en las galas porque Telemundo le pidió regresar como panelista, y esto sucedería este fin de semana, pero de manera urgente mandó un comunicado diciendo que la televisora le había cancelado su participación de último momento.

Al parecer, Thalí ha intentado por todos los medios hacerles saber a su equipo que los apoya, así sea mandándoles proteína porque no comen bien y hasta queriendo gritarles por medio de bocinas afuera de la casa, algo que no tienen permitido los exhabitantes.

Sin embargo, quien sí gritó afuera de la casa y sigue siendo invitado a los programas sin ningún tipo de repercusión es Christian Estrada, el primer expulsado del reality; lo que ha generado un debate sobre las razones de Telemundo para cancelar tan abruptamente las participaciones de la integrante más polémica dentro y fuera de la casa.

Se les acabó su 🤡 — Thali Garcia (@thaligarce) March 1, 2024

¿Qué dijo Thalí y por qué ya no estará en ‘La casa de los famosos’?

En el comunicado que lanzó dijo estar cansada con el trato que le han dado y explotó contra lo que considera una injusticia.

“Cuando pasó la pelea con Adame... rogué para que me dejaran mandar algo, una nota por lo menos. Yo no tengo autorización de nada, ni me avisan de nada, solo si voy a tener gala o no.... No dejaré que me sigan pisoteando. Sobre advertencia no hay engaño. Mejor llevemos la fiesta en paz”, expresó.

"¿Las reglas aplican solo para mí? ¿O cómo es la cosa? Llevo desde que salí rogando por gritar, mandar regalos y este gü3y (Christian) también tiene contrato. Va a las galas y se publica gritando... En serio comienzo a no entender nada. He sido obediente, pero empiezo a sentir que se burlan de mí. Yo también quiero gritarles a mis amigos y tú mejor que nadie sabe que te he pedido permiso para mandarles proteínas y nada me han dejado”. Se lee en una conversación que la misma Thalí expuso para dar a entender su punto a la audiencia.

Thalí expuso esta conversación donde le deja claro a la producción que no están siendo justos con ella al dejar que Christian vaya a las galas rompiendo reglas y a ella le cancelen participaciones de un momento a otro / Twitter

En la misma conversación, la persona de producción le responde: “No, bb, de hecho, tienes razón. Gracias por decirme. Ya mismo hablo con él y reporto la situación”.

Pero Thalí no se dejó y contestó: “A mí sí me cancelan galas sin razón. A mí todo se me prohíbe. Cris sale por petición del público y regresa como príncipe en un caballo. A mí me quieren hacer quedar como desleal cuando saben que, si alguien ha querido tener un gesto con mi equipo soy yo con todos. Entonces, te pido platiquemos con contenido para que la cosa sea pareja. Esto es algo que personalmente es importante para mí, y lo sabes fuera del show. De verdad, no se me hace justo y he respetado todo. Esto se siente como una ofensa a mi inteligencia. Ojalá pueda yo hacerles llegar algo por lo menos. Gracias”.

Las quejas de Thalí han creado controversia entre los internautas porque piensan que la actriz solo quiere tener gestos con Lupillo y no con su cuarto, pero explicó: “Para los que siguen creyendo que yo invento, que me contradigo y no sé cuántas tonterías más: Como vieron, ya no me van a silenciar. Yo no odio a Tierra. De hecho, yo no odio a nadie, y desde que salí, he intentado ir, gritar, mandar chocolates, proteínas. Cuando Ari se quemó, yo pedí a mi derma y le di lo que necesitaba. Ustedes dicen que yo solo estaba con Lupe, porque es lo único que les mostraron. Yo quiero a todos. Tuve momentos feos y bonitos con todos, y pasé la página porque la amistad y la complicidad es más grande”.

“Yo no tengo autorización de nada, ni me avisan de nada, solo si voy a tener gala o no. No se me da más información. No soy una mala amiga, ni traicionera, ni le guardo rencor a nadie. Al contrario, solo quiero verlos triunfar y llegar a la final”, agregó.

Thalí también se pronunció sobre su supuesto regreso a la casa cuando Telemundo hizo una encuesta en redes alborotando a todos los fans, ”Hace 2 días que Telemundo hizo las encuestas y yo ni enterada estaba. Me emocioné igual que muchos. No lo voy a negar, pero no por loca, no por bipolar, sino porque quiero a esos seres que están dentro, porque ahora sé que son fuertes, porque ahora yo estoy fuerte”.

Y de verdad por respeto a todos, incluida yo, evitaré hablar más de tema, me limitaré a seguir haciendo mi trabajo como se me indique y listo! Gracias a todos por lo bueno y lo malo, de todo he aprendido. Les deseo una linda noche y feliz fin de semana. 💕 — Thali Garcia (@thaligarce) March 3, 2024

Finalmente reiteró que en ningún momento ha pretendido hablar mal de la televisora y simplemente ha explicado que no hubo nada con Lupillo como se quiere hacer creer: “Ni por un momento piensen que he traicionado, explicar lo que me pasó no es traicionar, es decir la verdad y aún así querer ser parte de… mis obligaciones laborales siguen ¿o piensan que voy a Miami a que me hagan entrevistas que me incomodan? De igual forma nos han tratado de ver caer. Nos han humillado y hemos sido juzgados como si nos conocieran… no quieran confundir bondad con idiotez”.

“Mi integridad, mi familia y mi palabra para mí es lo más importante y no dejaré que me sigan pisoteando. Sobre advertencia no hay engaño. Mejor llevemos la fiesta en paz y me comprometo con el público a que me voy a limitar a asistir a las galas cuando se me indique si es que se me solicita porque no quiero que se sigan sintiendo ofendidos por situaciones que repito: no están en mis manos”, concluyó.