Gustavo Adolfo Infante corre a colaborador en vivo: Video

Además de triunfar en el programa ‘De primera mano’ en Imagen Televisión, Gustavo Adolfo Infante también informa al público a través de su canal de YouTube donde ha dado exclusivas de gran importancia como la salud de Silvia Pinal, entre otras.

Sin embargo, en esta ocasión Gustavo Adolfo Infante llamó la atención porque expuso la ausencia de uno de sus colaboradores de su programa de internet.

El periodista contó que solía tener al doctor Alexis Lodigiani en su programa donde daba consejos de alimentación.

Gustavo Adolfo Infante anunció que uno de sus colaboradores faltó mucho / Facebook: De Primera Mano

Gustavo Adolfo Infante anuncia el despido de uno de sus colaboradores

No obstante, el colaborador de Gustavo llevaba días faltando, según dio a conocer el conductor en su programa en vivo.

Por este motivo, Infante decidió quitarlo de su programa y lo anunció a través de la transmisión en vivo. “El doctor Alexis Lodigiani hoy tenía qué venir y tiene tres semanas que no viene porque está ocupado, hoy le hablamos y dijo ‘no pues no voy a ir porque es mi cumpleaños’ y la semana pasada porque tenía una conferencia, la anterior no me acuerdo por qué y la otra tampoco iba a poder venir”, indicó.

Gustavo Adolfo se molestó y dijo que no trabajaría con personas que no respetan a su público, “Entonces digo, pues si alguien como el doctor Lodigiani, al cual quiero mucho no tiene interés por ustedes el público, yo tampoco tengo interés en él”, comentó.

El doctor colaboró con el periodista durante dos años.

