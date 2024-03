¿Qué le pasó al Padre Adam Kotas? El Papa Francisco lo expulsó de la Iglesia

El Padre Adam Kotas, conocido por su presencia viral en las redes sociales desde 2023, vuelve a dar de qué hablar entre los internautas, pues se dio a conocer que ha sido removido del sacerdocio por el papa Francisco, lo que marca el fin abrupto de su carrera como sacerdote en la iglesia Católica.

Según lo confirmado por la Arquidiócesis de Las Vegas en un comunicado oficial, al señor Adam Kotas se le ha prohibido usar el título “Padre” y vestir atuendo clerical. Esta decisión fue tomada tras el proceso de laicización, autorizado por Su Santidad el Papa Francisco y gestionado por la Diócesis de Santa Rosa, California, donde Kotas fue ungido como sacerdote.

En el comunicado, la Arquidiócesis de Las Vegas explicó que la decisión es inapelable y que esto refiere que “Adam Kotas no es sacerdote en la iglesia Católica”.

SEPAN CUANTOS esto lean, sobre el Sr. Adam Kotas (para que no se dejen sorprender) 👇 pic.twitter.com/phqeUSjw9X — UmbherX Carrillot (@jhcarrillot) March 2, 2024

¿Qué es la “laicización” en la iglesia católica?

La laicización implica la remoción de todos los derechos y privilegios asociados con ser sacerdote, devolviendo al individuo al estado laico.

Esto le prohíbe al influencer Adam Kotas celebrar la Misa y otros eventos religiosos. Además, la Iglesia Católica considera inválidos o ilícitos todos los sacramentos que fueron celebrados por Kotas en la “Iglesia Nacional Polaca” y cualquier actividad realizada por él después de su laicización.

¿Por qué Kotas ya no podrá ser sacerdote de la iglesia católica?

Él acusó a la iglesia católica de que le hackearon sus redes y luego contó en sus redes sociales que quería regresar a la Iglesia, después de su supuesta desaparición a finales de 2023, y que esto causó tanta conmoción, que le fue negado, supuestamente, porque expuso ab*sos de sacerdotes.

“Yo quería regresar a la Iglesia. Yo quería servir como sacerdote. Me han rechazado. De tantos sacerdotes que hacen barbaridades y a ellos no les han hecho absolutamente nada, a los abusadores…”, indicó mencionando como ejemplo a la misma Arquidiócesis de Las Vegas que no cuenta con un sacerdote porque fue denunciado por ab*so.

Padre Adam Kotas 🔔 La iglesia no quiere que me escuchen Uds! Ayúdenme por favor ✝️💖✨ parte 3

Fue así que confesó que incluso él sufrió de esto en 2018, y dijo también que hay adultos ‘vulnerables’ en la iglesia y dijo en sus videos que lo quieren callar. “Pero también hay abuso de los adultos vulnerables, como ese sacerdote que ab*só a mí s3xualmente y me vi0ló, en 2018. Él hizo eso. Ellos lo tenían en una parroquia hasta que yo abrí el hocico, y cuando yo abrí el hocico, lo jubilaron”, dijo. Sin embargo, sorprende que Kotas ya era un adulto en 2018 y no hubiera denunciado antes los supuestos abusos cuando ya sabía lo que sucedía, según él mismo confesó en sus recientes videos.

Por su parte algunos internautas han comentado al respecto y quieren ayudar a Adam Kotas, pero no saben cómo.

¿Quién es Adam Kotas? ¿Qué pasó con el padre Adam Kotas?

Adam Kotas nació en Polonia, el 15 de noviembre de 1984 y se hizo sacerdote más adelante. Se volvió conocido en redes sociales por su forma de predicar la palabra de Dios.

Durante la pandemia que el padre Adam Kotas -quien reside en Las Vegas- se hicieron virales sus videos en redes sociales sobre cómo daba su homilía de manera divertida.

Hace algunos meses, usuarios en redes sociales circularon rumores de que el padre Adam Kotas estaba desaparecido.