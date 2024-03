Alexander Acha confiesa: “Me hubiera gustado llegar virgen al matrimonio”

Como pocas veces, Alexander Acha, hijo del cantante Emmanuel se sinceró ante las cámaras de televisión para compartir momentos oscuros de su vida y que nadie se imagina.

El cantante de 39 años reveló con Gustavo Adolfo Infante en ‘El minuto que cambió mi destino’ cómo fue que tocó fondo hace unos años al abusar de las parrandas y vivir como ‘junior’ por una etapa de su vida que lo llevó a cometer muchos errores con las mujeres y con su propia familia.

Alexander dijo que Emmanuel ya estaba llegando al límite con él y sus borracheras con sus amigos así que un día lo invitó a irse con él a un concierto en un tour bus, “yo llevaba ya varios añitos (en la fiesta) y mi papá ya estaba llegando al límite. Ya estaba empezando a darse cuenta que yo era una fichita porque lo escondí mucho tiempo, fui muy mustio y muy hipócrita. Todas estas cosas con confesiones de vida, y de las cuales estoy arrepentido de muchas de ellas”.

Alexander Acha comparte los momentos más oscuros de su vida / Instagram

“Mi papá la verdad fue muy paciente conmigo, me aguantó mucho tiempo. Hoy me doy cuenta porque yo creo que yo no sería tan paciente, yo hubiera marcado un límite fuerte antes y mi papá confiaba en mí y yo rompía y rompía la confianza”, indicó.

En esa ocasión, Alexander cuenta que los amigos de su papá lo retaron a subirse a cantar con él e hizo un desfiguro que solo el cantante pudo notar y le dio una tremenda llamada de atención. “Me dice, ‘mira, hoy vas a escoger un camino, te voy a presentar tus dos opciones: síguele por tu fiestita y el estilo de vida que estás manejando el juniorcito descarrilado y vicioso y dale, nada más que te olvidas de mi apoyo y de cualquier tipo de patrocinio mío en tu música’ y yo pude haber sido irresponsable en muchas cosas pero nunca lo hice en la música”.

Y continuó, “a ver quién te paga la carrera de músico, a ver quién te ayuda y la otra es ya dejas eso ni una gota ni nada y yo te apoyo al 100”, fue el ultimátum que le dio su padre, “me arrinconó, supo por dónde y que por las malas no iba a ser”, reconoció, así que decidió dejar la fiesta para realizar su sueño de ser cantautor y entonces también comenzó a conocer más sobre Dios y la fe.

Checa: Hermano de Daniel Bisogno dedica emotivo mensaje por la pérdida de su mamá con foto familiar inédita

Dios redirigió la vida de Alexander Acha y le ha ayudado a mejorar su vida, entre ello, a no ser infiel

“En este tiempo de abstinencia extrema yo tenía vacíos porque uno cuando se mete en excesos es porque hay un vacío. Yo tenía soledad, muchas dudas, tenía heridas, muchas cosas podridas… entonces ya quería tener una novia bien, ya no quería jugar al mujeriguito. Lo fui en una época, no es padre herir a nadie, no es padre jugar con la gente, no es padre usar a la gente y yo sí usé a algunas niñas y me arrepiento horrible. Yo sí hubiera cambiado muchas cosas de mi vida. Me hubiera encantado haber llegado virgen al matrimonio”, confesó.

“Pero bueno, Dios te arregla ahí el alma, te reintegra muchas cosas con el tiempo que pierdes. Empecé a buscar el sentido de la vida, cómo llenar vacíos, empecé a buscar a un Dios sin saber que yo estaba buscando a un Dios. Hay verdades que creo que sí son absolutas y a las verdades que Dios nos revela son anclas en donde puedes establecer tu vida, vas a seguir teniendo tribulaciones, va a haber tentaciones pero hay un camino”, se sinceró sobre su descubrimiento espiritual.

No te pierdas: Ale Capetillo se viste de blanco y presumé el vestido que usará para su “civil”

Alexander Acha reconoce que un tiempo fue mujeriego / Instagram

“Dios cuando tú lo buscas, cuando Él sabe que tú lo estás buscando, Él sale a tu encuentro a cada uno de una manera… en mi caso fui a un bautizo un día y un sacerdote empezó a hablar y yo sentía que me quemaba por dentro. Yo le debo mucho porque tocó mi corazón”, comentó pues desde ahí comenzó a conocer más acerca de lo que dice Dios en su vida y redirigió su camino de acuerdo a lo que es agradable para Él.

De tal manera que el hijo de Emmanuel confesó que no le ha sido infiel a su esposa en 15 años de casados con ayuda de Dios y ha podido restaurar aquellas cosas que había perdido.

“Yo creo que ya en gran medida lo compuse (mi vida), yo creo que esa parte muy desviada en mi vida ahorita ya (no la tengo). Caigo como todas las personas que tienen sus errores pero ya no estoy confundido. Tengo claro para dónde voy”, concluyó.

Mira: ¿Thalí García fue vetada de La casa de los famosos?: “Ya no me van a silenciar”, advierte