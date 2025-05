Papa León XIV encubrió abusos de la iglesia en Perú; resurge el testimonio de presuntas víctimas

Tras el nombramiento de Robert Prevost, ahora conocido como el papa León XIV, como sucesor del papa Francisco, han comenzado a resurgir acusaciones en su contra que involucran casos de abuso por parte de la iglesia.

Y es que, en su momento, se dijo que el nuevo sumo pontífice encubrió a un sacerdote que, presuntamente, habría cometido abuso en agravio a menores de edad. Todo esto, mientras trabajaba como obispo de la ciudad norteña de Chiclayo, Perú.

¿Papa León XIV encubrió abusos de la iglesia en Perú?

En 2024, tres mujeres, que decidieron dar su testimonio en completo anonimato, declararon ante un medio local que Prevost era consciente del abuso que presuntamente vivieron, pues el propio agresor habría admitido todo frente a él.

No obstante, en lugar de llevar al culpable a la justicia, cambió al supuesto victimario de sede y archivó las denuncias en 2022.

Si bien realizaron la denuncia correspondiente, según un comunicado de la diócesis de Chiclayo, aparentemente, la autoridad la desestimó por “falta de pruebas”.

“Las tres víctimas fueron a hablar con algunos profesionales que ofrecen sus servicios para escuchar y atender a las víctimas de abusos. Después de unas semanas, tomaron la decisión de presentar sus denuncias en el fuero civil a la fiscalía. Ese mismo año la decisión de la fiscalía fue archivar el caso por prescripción y falta de pruebas”, indicaron.

Desde entonces, no se ha vuelto a saber más del asunto. No obstante, en su momento, una exmonja confrontó al fallecido papa Francisco por estos supuestos abusos.

Papa León XIV / Redes sociales

¿Papa Francisco sabía sobre los abusos que presuntamente encubrió el papa León XIV?

Cabe destacar que, en su momento, Lucía Zegarra-Ballón, exmonja peruana, buscó directamente al papa Francisco para hablar sobre los presuntos abusos que se vive en las instituciones católicas.

En 2023, tras sacar un documental hablando sobre su experiencia de abuso por parte de la iglesia, la exreligiosa, quien abandonó sus votos en 2015, visitó al argentino y, además de hablar sobre los abusos, le comentó que muchas cosas debían cambiar para que la iglesia fuera un lugar seguro para sus creyentes.

Según la mujer, Francisco no supo responder a ninguno de sus comentarios: “Qué sentido tienen los discursos amigables e inclusivos si no se llevan al terreno. No hay ‘mea culpa’. De hecho, ninguna de las preguntas que le hice a Bergoglio fue contestada”, dijo.

Papa Francisco / Redes sociales

¿Qué ha dicho León XIV ante los señalamientos de haber encubierto abusos?

Hasta el momento, ni el Vaticano o León XIV han hecho pronunciaciones al respecto. El papa León XIV fue electo el 8 de mayo de 2025, como la máxima autoridad de la iglesia católica.

Diversos grupos de víctimas han instado a que el nuevo pontífice tome acciones decisivas sobre este tema en sus primeros 100 días de mandato. Entre las cosas que exigen son:

La creación de un fondo para víctimas

Una política de “cero tolerancia” para este tipo de casos

Una Comisión Global de la Verdad, que ayude a las víctimas a “encontrar justicia”

