¿Melenie Carmona presenta al papá de su bebé? Publica romántica FOTO tras dar a conocer su embarazo

Luego de que Melenie Carmona confirmó su embarazo tras meses de especulaciones, la hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona realizó una nueva publicación en su cuenta de Instagram en la que se deja ver junto a su pareja. ¿Reveló su identidad? ¡Te contamos los detalles!

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Melenie Carmona confirma embarazo tras meses de especulaciones. / Redes sociales

¿Cómo dio a conocer Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, su embarazo?

Casi tres meses después de que en TVNotas te dimos a conocer que Melenie Carmona estaría embarazada y su papá, Arturo Carmona, se habría molestado, la exparticipante de Juego de Voces confirmó la noticia a través de una publicación en Instagram.

A través de una tierna fotografía en la que luce un vestido blanco, la hija de Alicia Villarreal confirmó los rumores que rodeaban a su familia, pese a que semanas atrás evadió completamente el tema al ser cuestionada por la prensa.

“El secreto ya no era tan secreto”. Melenie Carmona

La joven se limitó a compartir la fotografía y no dar más detalles sobre el tema; sin embargo, horas antes, la cuenta de ‘Chamonic’, especializada en temas de espectáculos, aseguró que estaba embarazada e incluso reveló el sexo del bebé. “Melanie Carmona sí está embarazada y me dicen que tendrá una niña”.

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Melenie Carmona embarazada. / Redes sociales

¿Melenie Carmona destapa la identidad de su novio?

Después de que Melenie Carmona confirmó su embarazo, la joven compartió una nueva fotografía en Instagram en la sección de instanateas en la que aparece junto a su pareja. En la imagen, se observa a la joven, recibir un beso en la mejilla de su pareja.

Debido a que la primogénita del galán de telenovelas siempre ha dicho que su novio eligió tener una vida alejada de los reflectores, la fotografía no deja al descubierto su rostro por completo, pero sí los deja ver felices por la llegada de un nuevo integrante en su familia.

La publicación fue acompañada por un emoji de pollito saliendo del cascarón y la canción ‘Can’t Help Falling in Love’ de Elvis Presley, lo que de inmediato generó mensajes de felicitación a la pareja.

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Melenie Carmona presume embarazo. / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el papá del bebé que espera Melenie Carmona?

Desde antes que comenzaran los rumores sobre el embarazo de Melenie Carmona, la joven dejó claro que su pareja prefería mantenerse lejos del mundo del espectáculo. Pese a que a finales de 2025 difundieron algunas fotos juntos, ninguna mostraba su rostro.

Sin embargo, tras la celebración del Día de las Madres del 2026, Melenie Carmona y su pareja fueron captados por las cámaras del programa ‘Todo para mujer’, por lo que la hija de Villarreal tuvo que romper el silencio y pidió que se respetara la decisión de su novio.

“Mi pareja no pertenece al medio y no ha elegido formar parte de él. Les pido, por favor, respeto, especialmente hacia personas que no eligieron esta vida pública”. Melenie Carmona

Por el momento, Melenie Carmona no ha dado detalles sobre su novio y tampoco lo ha presentado públicamente, por lo que en su foto luciendo su pancita de embarazo aparece sola.

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