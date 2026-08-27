Melenie Carmona CONFIRMA embarazo tras meses de rumores: “El secreto ya no era tan secreto”

Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona, rompió con los rumores y confirmó su embarazo a través de una conmovedora fotografía en la que dejó al descubierto su pancita. ¡Solo la verdad TVNotas! Aquí los detalles.

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¿Cómo comenzaron los rumores de embarazo de Melenie Carmona?

Fue a principios de junio cuando en TVNotas te contamos que Arturo Carmona estaría furioso con Melenie Carmona tras haber salido embarazada. Una fuente anónima contó que la exparticipante de ‘Juego de voces’ esperaba un bebé, situación que no tendría contento al actor de melodramas.

“Melenie está embarazada y Arturo Carmona está enca… Culpa a las malas decisiones de Alicia Villarreal y su galán, Cibad Hernández”. Fuente de TVNotas

En ese entonces también se dijo que la joven estaría molesta con Cibad Hernández, actual pareja de la ‘Güerita consentida’, ya que habría sido él quien comenzó a difundir la noticia entre amigos y medios de comunicación.

A partir de ese momento iniciaron una serie de declaraciones por parte de la familia, quienes se encargaron de negar el embarazo de la joven pese a que uno de los amigos de Arturo Carmona lo confirmó.

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A principios de junio te contamos en TVNotas que Melenie Carmona estaba embarazada. / Redes sociales

¿Cuál fue la reacción de Melenie Carmona ante los rumores de embarazo?

Ante los dimes y diretes, Melenie Carmona lanzó un contundente mensaje en el que parecía burlarse de la situación. A través de sus historias de Instagram, compartió una imagen que acompañó con el texto:

“Tenía un gas, todavía lo tengo. Gemelos”. Melenie Carmona

Posteriormente, la prensa se dirigió a Arturo Carmona, quien pidió respeto por su familia, pero no confirmó ni desmintió nada. “No quiero decir nada. La familia merece tener un espacio personal, un espacio privado”, señaló.

En medio de la incógnita sobre el supuesto embarazo de Melenie Carmona, la joven fue captada por la prensa, pero se negó a dar declaraciones y optó por seguir su camino:

“Ya sé, pero no quiero hablar de eso, no quiero ser grosera”. Melenie Carmona

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Melenie Carmona se negó a confirmar la noticia semanas atrás. / IG: @meleniecarmona

Así dio a conocer Melenie Carmona que está embarazada

Días después de que se difundió un video en el que Melenie Carmona apareció disfrutando de una fiesta y los usuarios comenzaron a señalar que su silueta había cambiado. La hija de Melenie Carmona y Arturo Carmona confirmó la noticia.

A través de una tierna fotografía, Melenie Carmona presumió su pancita y agregó el texto: “El secreto ya no era tan secreto”, lo que de inmediato desató emoción entre seguidores y colegas, quienes inundaron la publicación con felicitaciones.

Aunque la joven no ha dado a conocer el sexo del bebé, la cuenta ‘Chamonic’ especializada en espectáculos, aseguró días atrás que se trata de una niña: “Melanie Carmona si está embarazada y me dicen que tendrá una niña”.

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Melenie Carmona confirma embarazo. / RS

¿Quién es el papá del bebé de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

Meses atrás, tras la celebración del Día de las Madres, el programa ‘Todo para la mujer’ de Maxine Woodside difundió un video en el que se observa a Melenie Carmona bajar del escenario junto a su novio, lo que generó varias reacciones, pues la joven había mantenido la identidad de su pareja en secreto.

Pese a que su imagen quedó al descubierto, se desconoce su información personal. Además, Melenie Carmona pidió que se respete su decisión de estar fuera de la vida pública. “Mi pareja no pertenece al medio y no ha elegido formar parte de él. Les pido, por favor, respeto, especialmente hacia personas que no eligieron esta vida pública”.

Hasta ahora, la joven no ha dado declaraciones sobre su embarazo y tampoco sobre el papá de su bebé. Asimismo, Alicia Villarrela y Arturo Carmona no se han pronunciado al respecto.

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