Alicia Villarreal se somete a procedimiento estético y... ¿queda irreconocible? ¡Se inyectó! VIDEO

La polémica alrededor de Alicia Villarreal parece no terminar, lejos de la presunta infidelidad de Cibad Hernández, ahora es su físico el que genera reacciones en redes sociales. La “Güerita consentida” se sometió a un procedimiento estético y su resultado sorprendió.

Alicia Villarreal se hizo procedimiento estético / Redes sociales/Mezcalent

¿Acusaron a Cibad Hernández de serle infiel a Alicia Villarreal?

Este tema ha resurgido en días recientes, luego de que la actriz Lissy Monroe ‘la Britney’ contará a TVNotas que CIbad Hernández la buscaba durante la madrugada, mediante mensajes en redes sociales.

Según su testimonio, esto ocurría cuando él ya se encontraba “relacionándose” con Alicia, situación que la incomodó:

Fue en octubre y noviembre de 2025, cuando él comenzaba con Alicia Villarreal. Todas las veces que me mandó mensajes era primero en Facebook y después en Instagram. Lissy Monroe ‘la Britney’

Monroe relató que ella ya conocía a Cibad desde tiempo atrás, pero la actitud del ahora conferencista nunca le gustó, pues presuntamente se sentía “todólogo”, conductor, productor, entre muchas otras cosas.

Dicho contacto inició en noviembre, y en el testimonio de Monroe menciona que el ‘modus operandi’ aplicado a ella es similar al que presuntamente Cibad utilizó con otras mujeres:

En noviembre me contactó por Facebook, pero no le contesté. Al día siguiente, ya los había eliminado. Luego fue por Instagram. Utilizó el mismo patrón: Me escribía y eliminaba los mensajes. Después escribía, eliminaba y me bloqueaba. En una de esas, dije: ‘Ay, qué flojera con este empoderador de mujeres’. Me estuvo insistiendo alrededor de 2 meses. Lissy Monroe ‘la Britney’

Lissy se llegó a enterar que al menos conoce a dos mujeres en Monterrey que han “caído”, y que incluso estafó a una de ellas.

Cabe señalar que esto no fue confirmado por Cibad Hernández, tampoco ha retomado dicha polémica. ¿Será que sí?

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¿Alicia Villarreal sufre infidelidad? / Mezcalent/Redes sociales

¿Cómo quedó Alicia Villarreal tras someterse a un procedimiento estético?

Alicia Villarreal, tras ser criticada por su relación con Cibad Hernández, cambió el chip y decidió compartir en redes un nuevo procedimiento estético al que se sometió hace unas horas.

La intérprete de “Te quedó grande la yegua” acudió con Laura Elena García Luna, conocida en redes como “Latina Doctora”, quien publicó un video mostrando el tratamiento que la cantante llevó a cabo.

Desde una “tuneada” en los labios y unas inyecciones en las manos, se mostró el antes y el después de la pareja de Cibad Hernández. Comentarios de internautas “chulearon” la nueva imagen de Alicia:



“Qué hermosa se ve”,

“Siempre en buenas manos” y,

“Par de Diosas”.

¿Qué te parece el resultado del tratamiento?

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¿Cuáles son las canciones de Alicia Villarreal más conocidas?

Alicia Villarreal es una de las cantantes mexicanas más reconocidas de la música regional, con una trayectoria de aproximadamente tres décadas.

Su carrera artística comenzó cuando se convirtió en la vocalista de Grupo límite, agrupación que fusionaba música norteña, texana y grupera.

A lo largo de su trayectoria ha lanzado varios álbumes y se ha mantenido vigente en la industria musical mexicana.

Entre sus canciones más populares se encuentran:



Te quedó grande la yegua,

Ojo por ojo,

Insensible a ti,

Sentimientos,

Soy lo prohibido,

Haz lo que quieras,

La jefa,

Tu ausencia y,

y, Maldita billetera.

Cibad y Alicia han estado también en constante rumor de matrimonio, incluso se cree que la boda podría surgir en cualquier momento. ¡Ya veremos lo que pasa!

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