Aseguran que novio de Melenie Carmona le prohibió seguir cantando: ¿Terminan su relación? “Quiere tomar una pausa”

La vida sentimental de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, vuelve a la controversia, luego de que aseguraran que la joven presuntamente habría sido “limitada” por su actual novio, para no volver a cantar. ¿Quién lo confirmó?

Filtran imágenes de Melenie Carmona con su novio y ella pide respeto. / Redes sociales

¿Quién es el novio de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal?

A finales de 2025, Melenie Carmona comenzó a compartir algunas señales sobre su actual relación sentimental. Aunque la joven ha preferido mantener en privado la identidad y el rostro de su pareja, ha dejado claro que se encuentra muy contenta en esta etapa.

Asimismo, Melenie ha señalado que su novio no forma parte del medio artístico , razón por la que ha pedido respeto a su privacidad, además de solicitar a sus seguidores evitar cuestionamientos sobre su identidad.

“ Mi pareja no pertenece al medio y no ha elegido formar parte de él. Les pido, por favor, respeto, especialmente hacia personas que no eligieron esta vida pública ”, dijo Melenie.

Aunque todo parece ser miel sobre hojuelas, la relación de Melenie presuntamente podría tener un altibajo o conflicto, según información de un reconocido periodista.

Te puede interesar: ¿Alicia Villarreal confirma el embarazo de Melenie Carmona? La cantante revela: “Lista para ser abuelita”

Melenie Carmona y su presunto novio / IG: meleniecarmona

¿Novio de Melenie Carmona le prohibió volver a cantar a la hija de Alicia Villarreal?

La reciente noticia trascendió durante las últimas horas, pues el periodista Gabo Cuevas reveló que presuntamente el novio de Melenie Carmona le habría prohibido a la hija de Alicia Villarreal volver a cantar:

El chavo le dijo '¿Sabes qué?, yo quiero estar contigo pero con una condición. No me gusta que seas pública.’ Y le quitó el motivo o las ganas de seguir construyendo su carrera como cantante. Gabo Cuevas

Cabe señalar que esta información no ha sido confirmada por Melenie o tampoco desmentida . Arturo Carmona, padre de Melenie, sí rompió el silencio sobre la “pausa” que su hija se tomó en cuanto a la cantada:

Quiere tomar una pausa en su carrera, porque sí han habido muchas cosas en el entorno; la situación de su mamá, la situación de Cruz, la situación en mi caso. Pero no es por temas de su pareja. Arturo Carmona

Las teorías e hipótesis no se han hecho esperar en redes sociales, mientras unos aseguran que sí es real lo dicho por Gabo Cuevas, muchos otros difieren de dicha idea. ¿Cuál será la verdad?

Lee: Melenie Carmona vuelve a hablar de Alicia Villarreal y Cibad Hernández, su novio: ¿le incomoda su felicidad?

@famososunivision ¡El actual novio de Melenie Carmona, hija de Alicia Villarreal, supuestamente le habría pedido abandonar la carrera como cantante que comenzaba. ¿Tú qué harías si tu pareja te pidiera dejar tu carrera? 🤔 MelenieCarmona AliciaVillarreal RelacionesSaludables CarreraMusical EmpoderamientoFemenino DecisionesDeVida Viral lifestyle famosos celebs celebridades icons entretenimiento series novelas noticias últimahora Social ♬ Chopin Nocturne No. 2 Piano Mono - moshimo sound design

¿Melenie Carmona está embarazada actualmente?

Otro de los grandes rumores que circuló en redes sociales durante los más recientes meses fue sobre un presunto embarazo de Melenie Carmona, pues una fuente anónima reveló a TVNotas que la hija de Alicia presuntamente estaba embarazada.

Ante esto, Melenie no confirmó ni desmintió la noticia, incluso bromeó sobre esta especulación, asegurando que esperaba “gemelos": “ Tenía un gas, todavía lo tengo. Gemelos ”, dijo Melenie.

La también intérprete publicó tiempo después una foto de cuerpo completo, en algo que muchos tomaron como una respuesta “indirecta” para negar los señalamientos.

Tal vez te interese: ¿Alicia Villarreal olvida cumpleaños de Melenie Carmona, su hija? La señalan de omitirlo tras rumores de boda