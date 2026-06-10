¿Melenie Carmona confirma embarazo? La hija de Alicia Villarreal lanza contundente mensaje, ¿gemelos?

Después de que surgió el rumor de que Melenie Carmona “salió con su domingo 7", la hija de Alicia Villarreal usó sus redes sociales para lanzar un contundente mensaje tras las declaraciones de su mamá. ¿Confirmó que está embarazada? Te contamos los detalles.

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Melenie Carmona y Arturo Carmona estarían distanciados por supuesto embarazo. / Redes sociales

¿Cómo surgieron los rumores de embarazo de Melenie Carmona?

Luego de que Melenie Carmona reaccionara a las imágenes difundidas con su novio, la joven enfrentó una nueva polémica sobre su relación, la cual ha elegido mantener privada. De acuerdo con una fuente anónima de TVNotas, el supuesto embarazo de la joven no tendría nada contento a la familia, en especial a su papá, Arturo Carmona; así se dio a conocer el pasado 7 de junio.

“Melenie está embarazada y Arturo Carmona está enca… Culpa a las malas decisiones de Alicia Villarreal y su galán, Cibad Hernández”, contó la fuente para TVNotas.

Pese a que no se dieron más detalles, se mencionó que la joven está muy molesta con Cibad Hernández, actual pareja de “La güerita consentida”, pues habría sido él quien comenzó a difundir la noticia entre amigos y familiares.

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Melenie Carmona, Arturo Carmona y Alicia Villarreal enfrentan nueva polémica. / Redes sociales

¿Alicia Villarreal está lista para ser abuela?

Alicia Villarreal aseguró estar lista para ser abuela después de que la fuente anónima reveló que la familia no estaba contenta con la noticia. Luego de de que la información adquiriera notoriedad, la prensa se dirigió con la intérprete de “Te aprovechas”, quien respondió:

“Yo estoy lista, desde cuando, desde que me dijo ‘ya decidimos vivir juntos'; yo dije, ya en cualquier momento (el embarazo). Yo estoy lista para ser abuelita”. Alicia Villarreal

La cantante no confirmó ni desmintió la noticia, pero dejó claro su interés por darle la bienvenida Un nuevo integrante en la familia, situación que podría no suceder en los próximos meses.

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Alicia Villarreal está lista para ser abuela, asegura. / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Melenie Carmona a los rumores de embarazo?

Después de que Melenie Carmona se reunió con Alicia Villarreal tras supuesto distanciamiento, la joven lanzó un contundente mensaje en medio de los rumores de embarazo que la han rodeado desde hace algunos días.

Por medio de sus redes sociales, la hija de Arturo Carmona hizo burla de la situación al compartir una imagen junto al texto: “Tenía un gas, todavía lo tengo. Gemelos”. Horas después, compartió una foto de su rostro acompañada de la canción “Rojo” de J Balvin.

Hasta ahora, Melenie Carmona, de 27 años, no ha confirmado ni desmentido los rumores, pero la imagen sobre “los gases” ha generado diversas reacciones y teorías.

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