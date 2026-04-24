Melenie Carmona celebra su cumple con Cruz ‘N’ en medio de la polémica con Alicia Villarreal, ¿qué pasó?

Cruz ‘N’ estuvo presente en el festejo de Melenie Carmona, hija de su exesposa Alicia Villarreal, donde la gran ausente fue la cantante, ¿qué pasó? Te contamos los detalles.

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Melenie Carmona festeja su cumpleaños con Cruz ‘N’. / Redes sociales

¿Qué pasó entre Cruz ‘N’ y Alicia Villarreal?

Lo que comenzó como una relación que durante años se mantuvo lejos de la polémica, derivó en un proceso legal entre Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ que inició públicamente en febrero de 2025. Ese mes, diversos medios reportaron que la intérprete habría sido hospitalizada tras una presunta agresión.

Días después, durante un concierto, realizó la señal internacional de auxilio por violencia y posteriormente acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Nuevo León para denunciarlo por violencia doméstica, robo de pertenencias y otros abusos. En ese momento, declaró que llevaba tiempo sufriendo maltrato.

En abril de 2025, se realizó la primera audiencia en el Palacio de Justicia de Monterrey, sin que se dictaran medidas cautelares claras. En julio, Cruz ‘N’ no se presentó a una audiencia, por lo que se emitió una orden de aprehensión en su contra; más adelante obtuvo un amparo que suspendió dicha orden. En agosto se formalizó el divorcio y, días después, la cantante anunció su relación con Cibad Hernández.

Finalmente, en noviembre de 2025, el productor fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar; continuará el proceso en libertad, con la prohibición de salir del país y de acercarse a Villarreal, mientras él informó que presentará una contrademanda por difamación.

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Alicia Villarreal y Cruz ‘N’ se divorciaron. / Redes sociales

¿Dónde celebró su cumpleaños Melenie Carmona?

Melenie Carmona celebró su cumpleaños número 27 el pasado 12 de abril, fecha que marcó un nuevo año en su vida y que compartió con sus seguidores a través de redes sociales. En las imágenes difundidas, se observa a la cantante sentada frente a una mesa con varios pasteles y velas encendidas. Sobre la mesa destacan distintos postres, entre ellos un pastel decorado con duraznos, otro con cubierta oscura y un arreglo de donas apiladas.

En otra de las fotografías, la cumpleañera aparece frente a un espejo sosteniendo un ramo de rosas en tonos rojos y rosas. El arreglo ocupa gran parte del encuadre y cubre parcialmente su rostro, mientras ella toma la imagen con su teléfono. El ramo está envuelto en papel claro, y la escena se desarrolla en lo que parece ser un vestidor o habitación, con un fondo sencillo que permite centrar la atención en las flores.

La celebración también incluyó una imagen donde se le ve junto a un hombre, algunos señalan que es su novio y otros que es de Cruz ‘N’, exmarido de Alicia Villarreal, madre de Melenie, además, el productor musical le dedicó un mensaje: "¡Que el hombre de arriba te bendiga con muchos muchos más bebé!”.

Además, Arturo Carmona confirmó a Ventaneando que Melenie Carmona festejó su cumpleaños en casa de Cruz ‘N', pese a las criticas que la joven ha recibido por la cercanía que tiene con el exesposo de su mamá Alicia Villarreal.

“Estuvo en casa de Cruz, ahí se festejó, estuvo la pareja de mi hija, sus hermanos, amigas y amigos muy cercanos y algunos primos también. La gente que es muy apegada y allegada en amistades a mi hija estuvieron presentes”, dijo el actor.

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Festejo de Melenie Carmona. / Redes sociales

¿Quién es Melenie Carmona?

Melenie Carmona Villarreal nació el 10 de abril de 1999 en Monterrey, Nuevo León, y creció entre escenarios, giras y cámaras. Hija de la cantante Alicia Villarreal y del actor Arturo Carmona, heredó de ambos el gusto por el mundo del entretenimiento, aunque decidió construir su propio camino combinando su formación académica con su faceta pública. Estudió Mercadotecnia, carrera que hoy le permite equilibrar su vida artística con su trabajo como creadora de contenido, influencer y modelo, donde ha logrado conectar con una audiencia joven que sigue de cerca su estilo y su personalidad.

Su acercamiento profesional al escenario llegó de manera natural. En 2022 hizo su debut musical junto a Alicia Villarreal durante el festival Nortex, un momento que marcó su presentación formal ante el público. Poco después incursionó en el teatro al participar en La vida galante, montaje en el que compartió escena con su padre. También formó parte del reality de canto ‘Juego de voces’.

Ahí, Melenie Carmona sorprendió con un número musical acompañada por la Única Internacional Sonora, demostrando que su versatilidad escénica va más allá del apellido y que está lista para abrirse paso por cuenta propia dentro del espectáculo mexicano. También formó parte del reality de canto ‘Juego de voces’, en el que compartió foro con Alicia Villarreal, Lucero Mijares, Manuel Mijares, entre otras celebridades.

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