Alicia Villarreal y Cibad Hernández dan un nuevo paso en su relación tras rumores de ruptura, ¿embarazo o boda?

Después de que Alicia Villarreal y Cibad Hernández enfrentaron rumores de ruptura, la cantante de “Te quedó grande la yegua” hizo una nueva revelación sobre su romance pese a las críticas que enfrentan constantemente.

Su declaración surge luego de que Gustavo Adolfo Infante captara un detalle en su declaración al desmentir su ruptura con el creador de contenido. ¿Hay planes de boda?

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Romance entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández da un nuevo paso. / Redes sociales

¿Cómo iniciaron los rumores de ruptura de Alicia Villarreal y Cibad Hernández?

En medio de las especulaciones sobre Alicia Villarreal, Cibad Hernández y su supuesta boda, Ana María Alvarado aseguró en una emisión del programa Sale el sol que la pareja había terminado su relación.

“Fuentes cercanas a Alicia Villarreal y Cibad Hernández comparten que la pareja ya terminó su relación. Inició en agosto del año pasado, en medio del fuerte conflicto legal con Cruz N”, señaló la periodista.

La versión de Ana María Alvarado captó de inmediato la atención de sus seguidores, pues anteriormente se llegó a mencionar que la pareja ya tenía planes de boda. Una fuente anónima me reveló para TVNotas que Alicia Villarreal podría llegar al altar el próximo 30 de agosto, justo en el día de su cumpleaños.

Eso no es todo, también desataron rumores de un posible embarazo. Sin embargo, no la actriz dejó claro que en estos momentos “ya cerró la fábrica”.

“Yo ya terminé hace mucho, me aventé hasta unos hijos que no eran míos. Ya cerré la fábrica”, dijo.

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Alicia Villarreal podría llegar al altar en agosto. / Redes sociales

¿Qué hicieron Alicia Villarreal y Cibad Hernández ante los rumores de ruptura?

Alicia Villarreal y Cibad Hernández salieron a desmentir los rumores de separación a través de una serie de videos publicados en redes sociales, donde dejaron claro que su amor va viento en popa pese a las polémicas con Arturo Carona y Cruz N.

El video que mostró el amor que existe entre la intérprete de “Te aprovechas” y el influencer fue uno en el que aparecen ambos en un carro acompañados por el mensaje: “Te amo, papito”; dichas palabras fueron suficientes para que sus seguidores confirmaran que siguen juntos.

Además, tras las declaraciones de Ana María Alvarado, Gustavo Adolfo Infante aseguró que personas cercanas a la pareja habían confirmado que siguen juntos: "¿Cuál es la realidad? Es que no, por lo menos hasta anoche seguían juntos, felices, vivitos, coleando y planeando cosas para el futuro”.

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Cibad Hernández y Alicia Villarreal enfrentaron rumores de ruptura. / Foto: Redes sociales

¿Alicia Villarreal confirma boda con Cibad Hernández?

En un encuentro con Gustavo Adolfo Infante, Alicia Villarreal fue sorprendida al recordar que en una de sus declaraciones anteriores dijo: “Nos levantamos con esa noticia”, detalle que el periodista aseguró que podría indicar que la pareja dio un nuevo paso en su relación.

De acuerdo con “La guerita consentida”, actualmente vive una relación madura junto a Hernández, pues ya son adultos y han vivido distintas experiencias que los llevan a ser responsables: “Es mi señor, sí”.

"¿Están viviendo juntos?”, cuestionó Gustavo Adolfo Infante, a lo que Alicia Villarreal respondió: “Obviamente, no se los recomendamos a los chavitos, no. Nosotros somos adultos”.

De esa forma, la intérprete de “Insensible a ti” confesó que vive con su pareja, pero no dio detalles de un posible enlace matrimonial; sin embargo, dejó claro que su relación con Cibad Hernández está bien, al igual que con su hija Melenie Carmona, quien enfrenta rumores de embarazo.

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