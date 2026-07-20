Boxeador mexicano en pelea familiar ¡con amenazas de muerte! Aseguran que la madre de sus hijos es violenta

Hace unos días se hizo viral un video donde veíamos cómo a la influencer y madre de los hijos del boxeador Jaime Munguía, Alejandra Gaxiola, se le impedía el paso para verlos en la clausura del ciclo escolar, debido a que tenía suspensión de régimen de convivencia con los menores.

Jaime Munguía y Alejandra Gaxiola en conflicto / Redes sociales e internet

¿Por qué acusan a Alejandra Gaxiola, madre de los hijos del boxeador Jaime Munguía, de violencia?

Aunque ella aseguró en sus redes sociales que lo que había vivido era una injusticia y denunció que era víctima de violencia vicaria, ahora nos enteramos de que las cosas están muy mal. Personas cercanas al boxeador y la influencer nos dicen que Alejandra siempre se ha comportado de una manera violenta, grosera, y que incluso ha llegado a amenazar de muerte a personal que la apoyaba con los menores.

“Está fuera de sí. No sabemos en qué momento se convirtió en esta persona irreconocible. Ha violentado a sus hijos, muchos lo sabemos, pero por miedo nos hemos quedado callados. De hecho, ya no tiene amigos cercanos, todos nos fuimos, ya que se convirtió en mala persona. Tratar mal a sus hijos no tiene perdón, pero a eso súmale que también ha amenazado de muerte a las personas que trabajan con ella. No tiene nombre. Se está juntando con personas de dudosa procedencia y, sobre todo, estaba poniendo en riesgo la vida e integridad de los niños. Por eso Jaime ha actuado así, porque él solo los quiere proteger”.

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Alejandra Gaxiola, expareja de Jaime Munguía / Redes sociales e internet

¿Por qué Alejandra Gaxiola fue denunciada por la nana de sus hijos?

Nos cuentan que esta situación viene desde meses atrás y que incluso la nana de los menores, de nombre Bere, le puso una denuncia por violencia, ya que teme por su vida. “La señora Bere es un pan de Dios. Ella tiene mucho miedo, tanto por ella como por los niños. Quien realmente los ha cuidado y protegido es esta señora, pese a que tiene una red de apoyo dentro de la casa. Quien siempre está con ellos, come con ellos, hace las tareas y demás es doña Bere. Jaime lleva y recoge de la escuela a sus hijos. Está con ellos, pero también, cuando tiene cosas que hacer, los niños se quedan con Bere, porque los cuida como si fueran de ella”.

“Alejandra debería estar agradecida porque los niños han salido adelante por esta señora, pero también a ella la ha jaloneado, golpeado e incluso amenazado de muerte. Ella está aterrada. Ya acudió a las autoridades a dejar un precedente, porque en verdad su vida corre peligro. Incluso hizo un video pidiendo ayuda, porque en verdad tiene mucho miedo”.

Aseguran que Jaime está tratando de que todo esto se solucione de la mejor manera para los niños y su seguridad:

Sus abogados se están moviendo. Por eso, ya le quitaron a Alejandra las convivencias, porque los niños no se ven contentos cuando están con ella. Lo que Alejandra trata de hacer en redes es verse como la madre que está sufriendo por no tener a sus hijos cerca. Quiere voltear las cosas, para que todo el mundo piense que Jaime es el malo del cuento, pero los que realmente conocemos el caso sabemos que ella es la que les causa daño a los hijos. Fuente a TVNotas

Por último, finalizó diciendo: “ Mientras no cambie sus actitudes y piense en pro de ellos, no los podrá ver. Están peleando la guarda y custodia, y espero que Jaime los tenga siempre ”.

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Alejandra Gaxiola y Jaime Munguía se conocieron en 2022 / Redes sociales

¿Quién es Jaime Munguía y cuál es su trayectoria?

Nacido en Tijuana, es excampeón mundial de peso mediano ligero de la OMB y actual campeón de la Asociación Mundial del Boxeo.

y actual campeón de la Asociación Mundial del Boxeo. Empezó a pelear en 2013 y obtuvo 28 victorias consecutivas.

Ha participado en 48 peleas, donde solo ha sufrido 2 derrotas, una contra el ‘Canelo’ Álvarez.

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