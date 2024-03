Esposa del ‘Canelo’ Álvarez le hace desplante el boxeador en sesión de fotos: Video

Un reciente video protagonizado por Saúl ‘Canelo’ Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez ha suscitado debate en las redes sociales, en las que acusan a Fernanda de hacerle un desplante al boxeador.

El video que ha generado todo tipo de debates, publicado en una cuenta de TikTok , captura un momento incómodo entre la pareja después de un careo ante Jaime Munguía. En la grabación, se observa al pugilista rodeando a Gómez por la cintura, aunque esta se ve incómoda.

Fernanda Gómez, empresaria del sector cosmético, responde moviendo la mano de Álvarez para evitar enfrentarse cara a cara, aunque al final acceden a tomarse una fotografía juntos. El vídeo ha generado un debate acalorado en los comentarios, con opiniones que van desde críticas hacia el comportamiento de Gómez hasta preocupación por cómo se percibe el trato de ‘Canelo’ Álvarez hacia su esposa.

Algunos comentarios señalan que cualquier mujer se sentiría incómoda ante un gesto tan brusco, como el de ‘Canelo’, quien al parecer jala fuertemente hacía el. Mientras que otros muestran empatia hacia el boxeador y creen que Fernanda Gómez desprecia al pugilista.

‘Canelo’ y su esposa Fernanda Gómez / Captura de pantalla

Internautas reaccionan en redes

“Esta mujer claramente no quiere a Canelo”, escribe un usuario. Otro comenta: “Se nota que ella no lo soporta”. Entre los comentarios, hay quienes expresan preocupación por la relación de la pareja: “Canelo, sal de ahí, te va a quitar todo”. Otros reflexionan sobre la reacción de Gómez: “Creo que a cualquier mujer no le gustaría ser tratada bruscamente”.

Seguro habría reaccionado diferente si la hubieran tratado con más gentileza”.Algunos fanáticos ofrecen consejos al boxeador: “Si yo fuera Canelo, buscaría a alguien que me ame de verdad, incluso si es de un pueblo pequeño”. Otros hacen comparaciones más amplias: “Si al Canelo le hacen eso, ¿qué nos espera a nosotros, simples mortales?”.

¿'Canelo’ le fue infiel a Fernanda Gómez?

Recordemos que hace unos meses te contamos no todo era miel sobre hojuelas entre ‘el Canelo’ y Fernanda. En octubre de 2023, una fuente cerncana nos reveló que Ileana Salas, entonces esposa del futbolista, Alan Pulido, habría tenido un romance con ‘el Canelo’ Álvarez mientras estaba casada con Alan y ‘Canelo’ estaba comprometido con Fernanda Gómez. Ella tenía sus sospechas, pero no pudo confirmar el romance. La relación entre Ileana y el ‘Canelo’ se mantuvo en secreto, mientras que la modelo alardeaba entre sus amistades que el boxeador era un gran amante.

A nuestra redacción llegó este supuesto mensaje entre Canelo e Ileana en aquel tiempo / TVNotas

¿Quién es Fernanda Gómez?

Fernanda Gómez, conocida como la esposa del renombrado boxeador mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, ha estado en el centro de atención desde que inició su relación amorosa con el famoso deportista en 2016. Cinco años después, la pareja contrajo matrimonio y desde entonces han formado una familia, son padres de dos pequeños.

Pero Fernanda Gómez es mucho más que la esposa de ‘Canelo’ Álvarez. Originaria de Guadalajara, esta influencer y empresaria ha forjado su propio camino en el mundo digital. Con más de un millón de seguidores en sus redes sociales personales, Fernanda comparte contenido diario relacionado con el mundo de la belleza, rutinas de ejercicio y aspectos de su vida personal. Su presencia en las redes sociales la ha convertido en una figura destacada en el ámbito de la moda, la belleza y el estilo de vida.

