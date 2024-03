Kate Middleton confirma que tiene cáncer en nuevo video; esto se sabe

Luego de la controversia que se armó en torno al verdadero paradero de Kate Middleton de 42 años, hace unos momentos la princesa de Gales reapareció en un video para despejar todas las dudas.

Kate había desaparecido del ojo público y en enero se informó que se sometió a una cirugía abdominal. En su momento surgieron rumores de que podría ser cáncer, pero luego lo descartaron.

Más tarde las sospechas de que algo muy grave estaba pasando con la esposa del príncipe William porque reaparecería en abril pese a que tenía compromisos pactados anteriormente y fueron cancelados. Además, causó más preocupación cuando admitió que una foto en la que aparecía junto a sus hijos después de la cirugía había estado retocada con Photoshop.

Kate Middleton y sus hijos reaparecieron después de la polémica pero el retoque a la foto provocó más controversia / Instagram

¿Qué le pasa a Kate Middleton?

A través de un video difundido en sus redes sociales, Kate Middleton confirmó que tiene cáncer, pero estaban esperando a informar de la mejor manera una vez que sus hijos estuvieran tranquilos respecto al diagnóstico.

“Quiero tomar esta oportunidad para dar las gracias personalmente por todos los mensajes de apoyo y su comprensión mientras me recuperaba de una cirugía. Han sido un par de meses increíblemente difíciles para toda nuestra familia. Pero tengo un equipo fantástico de médicos que me han cuidado mucho y estoy muy agradecida”, comenzó a decir.

Entonces, Kate contó lo que pasó en su misteriosa cirugía abdominal: “En enero me sometí a una cirugía abdominal mayor en Londres. En ese momento se pensó que mi condición no era cancerosa. La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas después de la operación encontraron que el cáncer había estado presente. Por lo tanto, mi equipo médico me aconsejó que me sometiera a un tratamiento preventivo: Quimioterapia”.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

La querida princesa dijo que ya está en las primeras etapas del tratamiento y continuó diciendo que por supuesto esta noticia fue un shock para su familia y el príncipe William ha estado a su lado en todo momento.

Kate dijo que el procesar todo lo que ha ocurrido no ha sido fácil y lo ha querido hacer en privado por el bien de sus hijos, Charlotte, George y Louis: “Nos está tomando tiempo explicarles todo de una manera apropiada para ellos y asegurarles que voy a estar bien”.

Por último, Kate dijo que se encuentra bien y “centrándome en las cosas que me ayudan a sanar en mi mente, cuerpo y espíritu”, dijo también mandando un mensaje de apoyo a aquellas personas que actualmente lidian con la enfermedad.

¿Qué tipo de cáncer tiene Kate Middleton?

Lo que se sabe del cáncer que le fue diagnosticado luego de una cirugía abdominal aún no es especificado.

Kate estuvo 13 noches en el hospital y salió el 29 de enero. El Palacio de Kensington comentó que no compartiría más información médica sobre la etapa del cáncer, luego de que se denunciara que querían robar el expediente de Kate en el hospital.

