Danna Paola se disculpa con usuaria de X por hate que recibió de sus fans: “Nunca estaré a favor del odio”

En los últimos días, Danna Paola ha estado en el centro de atención después de solicitar el apoyo de sus seguidores para obtener un cambio de nombre artístico.

La cantante instó a sus fans a contactar a la usuaria de X, @danna, con el fin de obtener el nombre de usuario deseado. Sin embargo, lo que inicialmente parecía ser una solicitud sencilla se convirtió en una situación problemática.

Los ánimos se calentaron entre los fans de la cantante luego de mencionar que la usuaria Danna habría solicitado 400 mil dólares para cederle el nombre de usuario, pero la cantante dejó en claro que no estaba dispuesta a pagar tal cantidad.

q verga con danna paola nomms pic.twitter.com/IAsp1QXfGA — Pául (@CarlosIgnacio_) March 21, 2024

Fans se le van con todo a @danna y ella responde

Los fans de Danna procedieron en multitud a escribirle a la usuaria de X pidiendo que le regalara su usuario a la cantante. Algunos fueron de buena manera pero otros se le fueron a yugular. El haber solicitado eso a sus admiradores fue altamente criticado, por lo que la artista recibió acusaciones por supuestamente promover el ciberacoso. A la que la usuaria respondió.

Lo que no necesito es todo el hate que estoy recibiendo... ella les dijo: ‘que me convencieran para que lo regalara’. Y no permito que gente que no conozco, deje comentarios desagradables en mi página comercial. Ahora tengo que perder el tiempo eliminándolos. No pedí esto y no lo merezco. El nombre es mío y lo ha sido desde los inicios de Twitter (2006). Paren de perder el tiempo. Usuario X: @Danna

con esto confirmamos que DANNA PAOLA es UNA AGRESORA @dannapaola pic.twitter.com/uJaqYgx4Of — eternal sunshine。˚❀*·ꕤ (@tboyisminee) March 20, 2024

Danna Paola se disculpa con la usuaria de X

Tras la polémica en X, antes Twitter, Danna Paola escribió un tuit en el que públicamente se disculpó con Danna y aseguró que nunca estará a favor del odio.

“@danna lamento mucho lo que está pasando con esta situación, y los ataques que has recibido de mis fans, nunca he incitado al odio, y nunca estaré a favor del odio, nunca imaginé que esto saldría de control”. Danna Paola

Finalmente, Danna Paola señaló que no quiere causarle más problemas a la internauta, por lo que no intentará quedarse con el username en X.

“Lo último que quiero es causarte problemas, acabo de compartir con mis fans que la cantidad que pedías por un nombre de usuario me parecía ridícula, pero no te preocupes. ¡No lo necesito, todo bien! Creo que no es la forma de llegar a un acuerdo. Saludos y que tengas un buen día!”. Danna Paola

Los usuarios nuevamente respondieron, y varios de ellos expresaron su desacuerdo con la disculpa: “Desde el principio, no deberías haber compartido esa información sabiendo que muchas personas podrían interpretarla de manera negativa y atacarla. Como mencionaste, esa no es la manera adecuada de llegar a un acuerdo. No era necesario hacerlo público”.