Victoria Ruffo reacciona al “regaño” de Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez por hablar de ella

Eugenio Derbez generó una gran controversia al hablar sobre su ex pareja, Victoria Ruffo. La polémica surgió después de que el productor pidiera que por favor ya no lo cuestionen sobre su ex debido a que su esposa, Alessandra Rosaldo, lo regaña.

Este comentario rápidamente se convirtió en tendencia en diversos medios de comunicación, ya que Derbez aseguró que seguir hablando sobre la madre de su hijo, José Eduardo, podría poner en peligro su matrimonio, ya que fue una promesa que le hizo a su esposa.

Eugenio Derbez y Victoria Ruffo en nueva polémica

Victoria Ruffo se pronuncia sobre Alessandra Rosaldo

Ante la ola de polémicas desatadas, Victoria Ruffo enfrentó a los medios de comunicación y fue cuestionada sobre la declaración de Eugenio Derbez. Sin embargo, a la actriz le resulta difícil creer que Alessandra Rosaldo actúe de esa manera.

“No creo, para nada” Victoria Ruffo

Ruffo, en cambio, elogió a Alessandra “Creo que ella es muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá", agregó la ex pareja de Eugenio Derbez respecto al supuesto regaño que recibió el productor.

Instagram:@alexrosaldo/Facebook: Victoria Ruffo

¿Actualmente cuál es la relación de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo?

Victoria Ruffo ha dejado atrás lo que vivió con Eugenio Derbez y asegura que le tiene aprecio porque es el padre de su hijo. Además, sabe que se tendrán que ver pronto debido a que serán abuelos y tendrán que estar presentes en todo lo relacionado con su nieta.

Hasta ahora, Alessandra Rosaldo no se ha pronunciado al respecto, pero en redes no dudan que responda de la misma manera que Victoria Ruffo, con respeto.

