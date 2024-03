Hija de Jorge Ortiz de Pinedo sufrió violencia por un colaborador de Jorge Garralda y este lo respaldaría

Recientemente, Rocío García, hija de Jorge Ortiz de Pinedo acusó a su expareja, Jorge ’N’ de ejercer vi0l3ncia en su contra.

En el programa de YouTube de Gustavo Adolfo Infante, la hija del actor mencionó que su expareja la vi0lentó y reveló que teme por su vida.

Rocío también señaló a Jorge Garralda, conductor del programa ‘A quién corresponda’, de proteger a Jorge ’N’ pese a que ella asegura que el hombre la tiene amenazada.

Jorge Garralda hizo caso omiso a la denuncia de la hija de Jorge Ortiz de Pinedo, denuncia ella / Cortesía

Rocío mencionó que su expareja es abogado del conductor de TV Azteca y señaló que no le ha hecho caso a su denuncia pese a que el programa que conduce desde hace ya muchos años se dedica a ayudar y dar seguimiento a quejas y denuncias que las autoridades no ven. Rocío dijo que le pidió ayuda a Garralda, pero no le hizo caso.

La denuncia de la hija de Jorge Ortiz de Pinedo

Rocío García contó en la entrevista que aunque nunca se casó con su expareja, vivieron juntos y tuvieron 3 hijos que actualmente ya son mayores de edad. Además, señaló que en 2016 se separaron cuando el hombre le llamó insultándola y luego la abandonó obligándola así a trabajar para mantener a sus hijos.

De acuerdo con el relato de Rocío, más tarde el hombre regresó, pero hubo algo extraño en ello: “Hubo un robo en el que casualmente los documentos que desaparecieron, fueron presentados después en una carpeta para demandarme… su papá es un General retirado, y pues me envolvieron en una serie de procesos legales a nivel militar que evidentemente no pudieron relacionar conmigo por ser civil… su hermano me fracturó la nariz”, dijo.

Además, explicó que sus hijos y ella fueron perseguidos por gente que su expareja contrataba y que la carpeta de la agresión en su contra está desaparecida actualmente.

Rocío señaló que se está ejerciendo violencia vicaria en su contra, y que ha tenido que cambiar de abogados ocho veces porque la contraparte los ha ‘comprado’: “Hay violencia vicaria impresionante… Se metió a robar a mi casa con una pistola, se llevó todo el dinero con el que iba a pagar los útiles de mis hijos”, contó.

La hija de Ortiz de Pinedo comentó que no había denunciado antes a su expareja porque tiene miedo de lo que pueda hacerle: “Cuando estaba tomado usaba armas a la vista de mis hijos… Aventaba a mis hijos sin saber nadar a la alberca para que aprendieran a nadar, era una violencia que desgraciadamente yo quise normalizar, para mí ha sido bien difícil perdonarme”, reconoció.

La hija de Ortiz de Pinedo alzó la voz en el programa de Gustavo Adolfo Infante / YouTube

Finalmente, Rocío dijo que su ex ha amenazado con ‘levantarla’ y ha solicitado apoyo a Jorge Garralda, el jefe de su ex, desde 2017 cuando hubo armas de por medio en sus discusiones, pero actualmente Jorge ’N’ sigue en su equipo de trabajo.

“Le dije, ‘oye Jorge está metido y trae una pistola’, y me dice ‘yo no me voy a meter’, y yo le digo ‘ok, si no te vas a meter ¿por qué le prohibiste a tu hija que le volviera a hablar a mi hija? este es un tema de adultos, no de menores de edad, en este proceso hemos perdido amistades”, concluyó, precisando que desde entonces no ha establecido contacto con el conductor.