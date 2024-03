Nicola se entera que en su vida pasada fue una mujer que se quitó la vida

El conductor Nicola Porcella, conocido como “El novio de México”, es el nuevo conductor del programa ‘Qué buena hora’, junto a Omar Fierro y Michelle Vieth.

En el nuevo programa, Nicola se sorprendió al descubrir revelaciones impactantes sobre sus vidas pasadas, según una especialista del tema de la reencarnación.

Porcella, quien recientemente se ha ganado el cariño del público de ‘La casa de los famosos México’, compartió sobre su intensa dedicación al trabajo, atribuyéndola a las dificultades económicas de su infancia.

“Todo el mundo sabe que al salir me fue muy bien, tengo mucho trabajo, no duermo, trabajo 24/7 y hay personas que me dicen que le baje, que no estoy durmiendo más de 3 horas al día. Pero yo ya me caí, ya pasé momentos difíciles. Las caídas te enseñan”. Nicola Porcella

Checa: Conductora de Venga la alegría anuncia embarazo en programa en vivo

Su colega Omar Fierro le aconsejó equilibrar el trabajo con la vida familiar, basándose en su propia experiencia.

Nicola Porcella serio con playera negra. / Instagram

“Sí, pero también debes descansar Nicola. Tengo 32 años de carrera y me tocó estar como tú estuviste y de verdad, yo dejé de ver a mis hijos, troné relaciones y sabes qué, de qué me arrepiento, de no haber tenido más tiempo para disfrutar a los míos”, dijo Fierro.

Nicola descubre qué fue en sus vidas pasadas

Durante la charla, una especialista en vidas pasadas compartió a Nicola revelaciones detalladas sobre sus reencarnaciones.

Según esta experta, Porcella habría transitado múltiples vidas como mujer, experimentando emociones que podrían explicar su sensibilidad actual. Entre estas revelaciones, se destacó una vida en Europa y otra como guerrero luchando contra injusticias.