Exnovia de Elena Larrea cuenta cómo fueron sus últimos momentos y la verdadera causa de su fallecimiento

La reciente partida de la activista Elena Larrea ha dejado a sus seguidores en estado de conmoción y sorpresa. La joven, de tan solo 30 años de edad, aparentemente disfrutaba de una buena salud y seguía con su vida cotidiana y repentinamente perdió la vida. Unas revelaciones de su exnovia y amiga cercana, Nallely Esparza, dan claridad a lo que llevó al inesperado fallecimiento de la activista.

Según Esparza, Elena había experimentado un dolor repentino en la rodilla luego de someterse a una cirugía estética a principios de año. Aunque inicialmente no le dio mucha importancia, el malestar se intensificó con el tiempo. Así que, Elena optó por buscar atención médica de inmediato.

El dolor continuó aumentando y decidió consultar a un fisioterapeuta. Fue entonces cuando se descubrió que tenía una arteria tapada, una complicación que nunca se había imaginado relacionar con su cirugía anterior. A pesar de las advertencias, Elena se limitó a tomar medicamentos en casa.

“Hace unas semanas ella empezó a tener un dolor en la rodilla y pues ese dolor se empezó a hacer más fuerte, más fuerte. Lo dejó pasar. No sé por qué… La gente que la conoce sabemos que Elena es muy necia”, dijo.

“En lugar de ir al doctor, tampoco sé por qué, llamó para hacer una cita. Se la dieron al otro día y ella fue en la mañana temprano. Solamente le dieron medicamento, pensaron que iba a retenerla porque la rodilla la tenía ya muy hinchada”, añadió.

Al regresar a su casa, la también influencer solicitó comida a domicilio, pero cuando se la entregaron ya no respondió. Fue así que alguien llegó a su departamento para confirmar que se encontrara bien y vio que la activista estaba inconsciente: “Todo se había complicado, trataron de llevarla al hospital más cercano. Ella todavía respiraba. Cuando llegaron (al hospital), unos momentos antes, se desvaneció”, narró.

Elena Larrera dejó un legado sobre el cuidado de los caballos / Instagram

A pesar de los esfuerzos por trasladarla al hospital más cercano, ya era demasiado tarde. Los médicos no pudieron hacer nada para salvarla, y Elena falleció debido a una trombosis. “A los 20 minutos salieron y les dijeron que ya no había nada qué hacer, que Elena ya no estaba”, dijo.

La verdadera causa de muerte de Elena Larrea: Explica su exnovia

Esparza salió a explicar los últimos momentos de su exnovia porque ha querido desmentir los rumores que sugerían que la muerte de Elena fue resultado de algún acto violento. Aunque inicialmente también llegó a pensar en esa posibilidad, tras investigar y hablar con personas cercanas a la activista, confirmó que su partida fue el resultado de complicaciones médicas.

La activista falleció por una trombosis / Instagram

En medio del dolor y la tristeza, Esparza aprovechó para agradecer el amor y el apoyo que recibió Elena durante su vida, así como para pedir que se deje de difundir información falsa que solo contribuye a la confusión y al dolor de quienes la amaban. Concluyó afirmando que, a pesar de su corta vida, Elena había cumplido su misión en este mundo y que siempre se sentirá orgullosa de su legado: “Se fue porque era su tiempo. Dicen que cuando un ángel viene de allá arriba, normalmente está poco tiempo porque solo viene a cumplir su misión, fue muy poco tiempo, pero yo sé que ella está muy orgullosa de todo lo que logró”, finalizó.