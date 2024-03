Nicandro Díaz: Amigos y familiares le dan último adiós en su funeral

A partir de las 11 de la mañana algunos amigos y familiares se dieron cita para despedir al amigo, al compañero, al padre y productor Nicandro Díaz en una funeraria de Felix Cuevas en la Ciudad de México.

Algunas de las personalidades que llegaron a la agencia funeraria para despedirse del amigo y productor son Ana Martin, el padre José de Jesús, Tania Vázquez, Antonio Arvizu, productor asociado de Nicandro; Eduardo Yañez, Sergio Sendel, Sergio Goyri y Lorena Meritano, entre otros.

Ana Martín despide a su amigo del alma

Ana Martin señaló que era su mejor amigo el productor Nicandro Díaz. “Era un gran padre, un gran amigo, mi gran amigo del alma. Era un hombre muy inteligente que manejaba el humor negro”.

Además, dijo que aún no procesa su partida. “Estoy en el proceso de que no acepto que ya no esté. No sé, no lo creo. Era mi amigo de toda la vida”.

Ana Martín, vestida de negro en funeral de Nicandro Díaz / Francisco Mancera

Padre de Jesús resalta el cariño que le tenían a Nicandro Díaz

El padre José de Jesús comentó: “Nicandro más allá de ser un gran productor, de tener más de 36 años en la empresa. Tenía mucho talento”. Respecto al homenaje que se le realizó al productor en las instalaciones de Televisa, el padre comentó: “Las lágrimas y los aplausos de todos los presentes al develar una placa con su nombre, señala el gran cariño que le tenían a él”.

Padre José de Jesús con medios. / Francisco Mancera

Otros famosos se despiden de Nicandro con tristeza y sorpresa por su inesperada muerte

Tania Vázquez comentó “Todos nos llevamos un pedacito en nuestro corazón de Nicandro. Cuando terminaba algo, siempre decía ‘eso’. Lo vamos a extrañar mucho, era muy fuerte y fue algo sorpresivo para todos”.

“Teníamos las puertas de su oficina de sus producciones

(abiertas), era un gran amigo y empático con todo lo social. No solo era el productor, sino amigo. Siempre trataba de ayudar a todos los actores”.

Tania Vazquez / Francisco Mancera

El productor asociado de Nicandro, Antonio Arvizu dijo: “ Yo creó que era el productor más exitoso de los últimos años. Tuve la fortuna de trabajar 18 años a lado de él. Era mi hermano y no mi jefe. Siempre les daba todos su lugar desde al de mantenimiento hasta de producción. Era una gran persona”.

Juan Osorio asegura que Nicandro Díaz fue como su hermano

Por su parte Juan Osorio, visiblemente afectado, dijo “Nicandro es como mi hermano, compartimos muchas cosas los dos. Es uno de los cómplices que he tenido en esta carrera. Me duele mucho. Nicandro y yo nos cuidábamos mucho profesionalmente, en lo personal”.

“A Nicandro lo voy a recordar por su sentido de humor. Con su sarcasmo, con su manera auténtica pero también con su lealtad, era muy franco para todo”.

Osorio dijo que le va a cumplir el pacto que hicieron Nicandro y él. “Se lo acabo de decir en frente de su ataud, y se lo voy a cumplir. No les voy a decir de qué se trata porque es algo muy familiar y se trata de nuestros hijos”.

En el funeral del querido productor, se realizó una misa de cuerpo presente a las 7 de la noche en la que estuvieron sus familiares y amigos.

Eduardo Yáñez con medios / Francisco Mancera

¿Cómo murió Nicandro Díaz?

Recordemos que el también director de escena se había ido de vacaciones a Cozumel, acompañado de su novia Mariana Robles. Sin embargo, el fin de semana sufrieron un accidente en una motoneta en la carretera de Cozumel.

La pareja al querer esquivar un animal que se les atravesó se fueron hacía la cuneta de la carretera. Desafortunadamente, Nicandro sufrió fuertes golpes en el cuerpo, por lo que fue llevado al hospital muy delicado. A pesar de los esfuerzos que se hicieron por parte de amigos y familiares por solicitar sangre para el productor, se dio noticia que el lunes 18 de marzo ya había fallecido.

Descanse en paz, Nicandro Díaz.