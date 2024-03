Thalí García queda fuera de ‘El señor de los cielos’, ¿Telemundo lo cumplió?

Hace unos días, Thalí García, exparticipante del reality ‘La casa de los famosos’ denunció a Telemundo, la televisora en la que ha trabajado por más de 10 años como actriz, sin tener una exclusividad de por medio.

En una transmisión en vivo, la actriz comentó que, según ella, Telemundo la obligó a participar en el reality ‘Los 50’ donde tuvo una fuerte pelea con Manelyk, misma que confesó, estuvo planeada por la producción.

Desde ahí, Thalí tuvo desencuentros con Telemundo y Endemol porque nunca entendió por qué la querían en el reality si ella no les había fallado como actriz. Sin embargo, de acuerdo con lo que dijo la actriz, se vio obligada a participar con la promesa de ser considerada para la novena temporada de ‘El Señor de los Cielos’, no obstante, Thalí aseguró que se enteró por otros medios que Telemundo quería sacarla de la serie teniendo solo un mes de grabaciones.

Thalí reveló que esto enfureció, pero por temor a represalias por el trabajo de su esposo, como director de series de Telemundo, en septiembre de 2023 anunció su separación únicamente para que no le quitaran el trabajo, pero no dio resultado porque finalmente no obtuvo el proyecto.

En el envivo donde hizo todas estas declaraciones, la actriz también dijo que después la invitaron a ‘La casa de los famosos’ cuestionando si aún tenía una relación con su esposo porque ella sería “la protagonista de la telenovela” dentro de la casa, sin saber lo que eso significaría. Además de denunciar que supuestamente la dr0g4ron y secuestraron en la suite del líder del programa para que no abandonara, aunque finalmente lo hizo.

¿Thalí quedó fuera de Telemundo?

Al parecer la televisora habría vetado a Thalí porque ya no la invitaron a las galas de ‘La casa de los famosos’ y aunque se quejó y ventiló algunas conversaciones con la producción, Thalí subrayó qu no le dieron más explicaciones hasta que le llegó una notificación de que debía pagar mucho dinero por exponer todo.

Pero no hay día que no llegue y plazo que no se cumpla y Thalí finalmente dejó de aparecer en ‘El señor de los cielos’, esto concuerda con lo que dijo la actriz en su video en vivo.

El pasado miércoles, fue la última vez que el público vio a “Berenice Ahumada”, el personaje que Thalí interpretaba en la exitosa serie de Telemundo.

En redes sociales, Thalí se despidió de su personaje y escribió: “Difícil despedirme de la ‘neni’, muchos años, mucho cariño. Pero se mueren personajes, solo para darle vida a nuevos y mejores!!! Fue un honor”, dijo.

Por su parte, la cuenta oficial de la serie le dedicó un mensaje junto a una fotografía con Rafael Amaya en donde mencionaron: “Te cargó el payaso, neni”.

Difícil despedirme de la Neni, muchos años, mucho cariño. Pero se mueren personajes, solo para darle vida a nuevos y mejores!!! Fue un honor… 🙏🏻🧨 https://t.co/aXJ1N2rIy1 — Thali Garcia (@thaligarce) March 21, 2024

Los fanáticos de Thalí quedaron tristes porque ya no aparecerá, y también sorprendidos porque esto demostraría que al menos esa parte de su denuncia sería cierta. ¿Seguirá la pelea?