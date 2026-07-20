Susana Zabaleta da un nuevo paso con Ricardo Pérez, ¿confirman boda?: “Me gusta tanto”

Desde hace algunas semanas, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han enfrentado rumores de boda tras una sólida relación; aunque ambos han dejado claro que su amor va más allá del matrimonio, la cantante sorprendió al hacer una revelación sobre su pareja. ¿Quieren llegar al altar? ¡Aquí te contamos!

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Susana Zabaleta y Ricardo Pérez enfrentan rumores constantes de boda. / Redes sociales, archivo TVNotas y cortesía del entrevistado

¿Por qué Susana Zabaleta y Ricardo Pérez enfrentan rumores de boda?

Luego de que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez celebraron su segundo aniversario, se especuló que la pareja podría haberse casado en secreto; sin embargo, en un reciente encuentro con la prensa, Zabaleta desmintió los rumores al decir:

“Yo creo que el matrimonio es algo muy serio. A lo mejor sí está padre hacerlo, pero yo ya lo hice y me la pasé muy bien casada, la verdad”, comentó; además, dejó claro que, aunque no descarta la posibilidad, no es la idea principal de su relación.

Aunque todo parecía haber quedado claro tras sus palabras, la actriz de Sexo, pudor y lágrimas reveló que alista un importante proyecto junto a su pareja. ¿De qué se trata?

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Susana Zabaleta, actriz y cantante, no busca llegar al altar. / Foto: Redes sociales

¿Cuál es el nuevo proyecto de Susana Zabaleta con Ricardo Pérez?

En una entrevista con el programa Hoy, Susana Zabaleta dio a conocer que Ricardo Pérez participará en uno de sus shows y la palabra amor será parte importante del contexto; aunque una vez más desmintió los rumores de boda.

“Ricardo va a cantar conmigo una canción de amor”, dijo ‘la Zabaleta’ sobre su siguiente espectáculo, en el que también se incluirá otras artistas.

Aunque no dio mayores detalles, confesó que una de las razones por las que se enamoraron es que tienen gustos en común, ya que mientras ella espera hacer standup, el comediante quiere cantar.

“Por eso me gusta tanto, es como hacer standup. Yo creo que por eso Ricardo se enamoró de mí; somos como muy ‘él quiere cantar y yo quiero hacer standup’. Siempre es así, como un poquito de cada cosa”. Susana Zabaleta

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¿Cómo se conocieron Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Pese a que Susana Zabaleta y Ricardo Pérez han dejado claro que el matrimonio no es su prioridad, su relación se ha vuelto una de las más estables del medio desde hace dos años, cuando decidieron confirmar su relación pese a la diferencia de edad.

La actriz y el creador de contenido se conocieron en el programa ‘Divina comida México’. Sus primeras interacciones los llevaron a salir fuera de los foros y conocerse. Tras sus primeras fotos juntos, los rumores no se hicieron esperar, pero no fue hasta después de algunas salidas cuando la pareja formalizó su relación y la hizo pública.

Desde entonces han estado en el ojo del huracán por la diferencia de edad de 20 años; sin embargo, su amor sigue viento en popa y los rumores de boda son cada vez más constantes, aunque ellos ya los han desmentido más de una vez.

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