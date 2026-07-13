Susana Zabaleta explota vs. Pedro Sola por comentarios sobre envenenar perros: “te van a mat* igualito”, VIDEO

La polémica de Pedro Sola por sus comentarios sobre los perros sigue sumando reacciones dentro del mundo del espectáculo. Ahora fue Susana Zabaleta quien decidió pronunciarse sin filtros y criticó con dureza al conductor de Ventaneando, luego de que sus declaraciones sobre los animales desataran una ola de indignación en redes sociales.

La actriz y cantante no solo calificó como un grave error las palabras del presentador, sino que también cuestionó la forma en que ofreció disculpas días después. Para Zabaleta, este tipo de mensajes alimentan el odio y normalizan discursos violentos, por lo que aprovechó una entrevista para enviarle un fuerte mensaje que rápidamente se volvió viral.

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¿Qué dijo Pedro Sola de los perros que generó la polémica en Ventaneando?

Todo se desató en una emisión de Ventaneando, el programa de espectáculos de TV Azteca, cuando Pedro Sola habló de su fastidio por ver mascotas en espacios públicos como tiendas o restaurantes. El conductor fue subiendo el tono hasta soltar una frase que muchos calificaron de violenta:

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros en el restaurante. Oigan, ¿qué es eso? ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”. Pedro Sola

Y no paró ahí. Sola también arremetió contra quienes cargan a sus perros en carriolas, con un comentario que subió aún más la temperatura de la polémica: “O los que llevan tres en una carriola. Dan ganas de darles un balazo... a los dueños”. Las reacciones no se hicieron esperar: usuarios en redes sociales, cuentas de rescate animal y hasta parte de la audiencia de Ventaneando exigieron que el conductor se disculpara públicamente, e incluso circularon peticiones para pedir su salida del programa.

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Pedro Sola se disculpa por querer matar a los perros / Mezcalent/Redes sociales

¿Qué le respondió Susana Zabaleta a Pedro Sola sobre sus comentarios contra los perros?

En medio de la tormenta mediática, Susana Zabaleta fue abordada por la prensa, donde le preguntaron qué prohibiría o cancelaría si tuviera el poder de hacerlo. Sin dudarlo, la cantante usó la pregunta para meterse de lleno en el tema Pedro Sola, conectándolo con una reflexión sobre el discurso de odio en general:

Susana Zabaleta “Yo cancelaría el mal gusto, eh, el mal gusto de repente de de decir tus odios y lo que opinas, como lo que acaba de pasar con Pedrito. Este, a ver, si odias a los perros, pues va a haber alguien que odia a los homosexuales y te van a matar, hermanito.”

La actriz no se detuvo ahí. Siguió con una analogía sobre las opiniones personales y remató con una advertencia bastante gráfica sobre lo que le podría pasar a alguien que normaliza el odio en televisión abierta:

“Entonces, este, yo sí, el mal gusto sí lo pasaría porque como dicen por ahí que decía un jefe, las opiniones son como el culo. Cada uno tiene una y cree que el de al lado es el que apesta. Así es que aguas, córrele, manito, porque donde te encuentres un homofóbico te va a matar. Sí, igualito con un pedacito de carne con veneno así, y verte sufrir cuando te retuerces. ¿Has visto a un perro envenenado, hijo de tu... Lo dije o lo pensé”, dijo Susana Zabaleta.

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¿Por qué Susana Zabaleta calificó como un error la disculpa de Pedro Sola?

La cantante Susana Zabaleta al ser cuestionada durante un evento teatral calificó el error del conductor de Ventaneando:

“Sí, creo que fue una cagadota lo que hizo, una gran cagadota”. Susana Zabaleta

Pero lo que realmente molestó a Zabaleta no fue solo el comentario original de Pedro Sola, sino la manera en que decidió disculparse: leyendo un texto desde su celular frente a las cámaras. Para la actriz, eso le quitó toda credibilidad al perdón público:

Susana Zabaleta “Lo que pasa es que aquí no hay una mayonesa que se lo celebre, ¿no? Disculpas leídas. Wow. Uno cuando le sale del corazón no lee una disculpa. Cuando alguien te quiere decir la neta, te la dice”.

Zabaleta fue más allá y conectó el episodio con una preocupación más amplia sobre cómo estos discursos, dichos frente a millones de televidentes, pueden normalizar la agresión hacia distintos grupos:

“A mí me da mucha tristeza que pasen esas cosas, porque así son los homofóbicos, así son la gente que nos odia, las mujeres, o sea, no sé, hacer más grande el odio” Susana Zabaleta

¿Pedirá Susana Zabaleta que despidan a Pedro Sola de Ventaneando?

Cuando los reporteros le preguntaron directamente si consideraba que las televisoras deberían aplicar sanciones o incluso despedir a figuras públicas por este tipo de declaraciones, Susana Zabaleta prefirió no lanzar un veredicto tajante sobre el futuro laboral de Pedro Sola, aunque dejó claro cuál habría sido su reacción si el poder de decisión estuviera en sus manos:

“No, eso sí no sé. Pues si yo fuera el dueño, pues ya hubiera actuado de otra manera”, finalizó Susana Zabaleta.

Así Susana Zabaleta se le fue con todo a Pedro Sola: