 Martha Figueroa lanza mensaje a Pedro Sola tras declaraciones sobre perritos y sus "disculpas": "La funa es la funa"
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Martha Figueroa lanza mensaje a Pedro Sola tras declaraciones sobre perritos y sus “disculpas": “La funa es la funa”

Martha Figueroa, exconductora de Ventaneando, abordó las declaraciones de Pedro Sola sobre perritos y asegura... ¿no es la primera vez que lo hace?

Martha Figueroa lanza mensaje a Pedro Sola tras declaraciones sobre perritos y sus disculpas: ¿Qué dijo?

Martha Figueroa contesta a Pedro Sola tras declaraciones sobre perritos y sus “disculpas": ¡Así reaccionó!

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Martha Figueroa contesta a Pedro Sola tras declaraciones sobre perritos y sus "disculpas": ¡Así reaccionó!
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Christian Marín
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Luego de la polémica con Pedro Sola y sus lamentables declaraciones sobre perritos, la periodista Martha Figueroa (exconductora de Ventaneando) decidió abordar esta fuerte polémica y aseguró que esto no es un “hecho aislado”, ya que es algo que el conductor ha repetido en otros momentos. ¿Qué dijo exactamente?

Pedro Sola habla de los perrhijos
Pedro Sola y sus declaraciones sobre perrhijos / Redes sociales

¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros y los dueños de mascotas?

La semana pasada Pedro Sola provocó indignación nacional al expresar en televisión abierta su intolerancia a los perros en espacios públicos y sugerir medidas extremas como “carne envenenada” o incluso “darle un balazo” a sus dueños:

Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada.
Pedro Sola

Aunque enseguida explicó que sus palabras habían sido una reacción impulsiva por el enojo y que, por supuesto, no pensaba hacerlo, el comentario sorprendió a Mónica Castañeda.

Finalmente, el conductor señaló que le parece absurdo que un perro defeque dentro de una tienda, especialmente cuando se trata de establecimientos que albergan marcas reconocidas y de alto nivel. Aquí inició toda la polémica.

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Pedro Sola
Las declaraciones de Pedro Sola desataron indignación y ahora exigen que enfrente consecuencias / Redes sociales

¿La perdiosita Martha Figueroa criticó a Pedro Sola?

Martha Figueroa, reconocida periodista de espectáculos y exconductora de Ventaneando, habló para TVNotas y rechazó categóricamente las declaraciones de Pedro Sola, y no cree que el tema de la edad sea factor para decir algo “funable":

No tiene nada qué ver la edad, yo conozco a Pedro desde hace 30 años y así ha sido siempre, entonces no, no es una cuestión de edad.
Martha Figueroa

Martha Figueroa analizó este fenómeno y sus consecuencias en redes sociales, ya que ahora se debe tener más cuidado al decir las palabras:

La funa es la funa y cuando te equivocas tienes que aguantar vara; o sea, también es importante pedir disculpas. (...) Hay que tener ahora mucho cuidado gracias a la red, para bien y mal.
Martha Figueroa

Martha Figueroa formó parte de Ventaneando, y su salida del programa de espectáculos tuvo un momento de tensión, pues habría sido “corrida” por Pati Chapoy.

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¿Martha Figueroa pide que cancelen el programa Ventaneando?

Un reportero cuestionó a Martha Figueroa sobre la posibilidad de que el ciclo de Ventaneando, luego de varias funas, pudiera llegar a su fin, sobre todo ahora con la polémica de Pedro Sola.

Martha consideró que todos los programas televisivos cumplen ciclos y que, aunque el espacio conducido por Pati Chapoy sigue teniendo audiencia, eventualmente llega el momento de renovar:

Pues yo creo que todos los programas cumplen ciclos pronto, me parece que de diez años, ya para afuera; la gente sigue viendo, le sigue gustando, pues qué hacemos.
Martha Figueroa

No es la primera vez que Martha Figueroa habla de Ventaneando, de hecho, a inicios de este 2026 reveló detalles de su salida, así como de algunos motivos que la llevaron a separarse del proyecto.

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Martha Figueroa habla de Pati Chapoy
Martha Figueroa habla de Pati Chapoy / Redes sociales

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