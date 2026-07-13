Martha Figueroa lanza mensaje a Pedro Sola tras declaraciones sobre perritos y sus “disculpas": “La funa es la funa”
Martha Figueroa, exconductora de Ventaneando, abordó las declaraciones de Pedro Sola sobre perritos y asegura... ¿no es la primera vez que lo hace?
Luego de la polémica con Pedro Sola y sus lamentables declaraciones sobre perritos, la periodista Martha Figueroa (exconductora de Ventaneando) decidió abordar esta fuerte polémica y aseguró que esto no es un “hecho aislado”, ya que es algo que el conductor ha repetido en otros momentos. ¿Qué dijo exactamente?
¿Qué dijo Pedro Sola sobre los perros y los dueños de mascotas?
La semana pasada Pedro Sola provocó indignación nacional al expresar en televisión abierta su intolerancia a los perros en espacios públicos y sugerir medidas extremas como “carne envenenada” o incluso “darle un balazo” a sus dueños:
Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada.
Aunque enseguida explicó que sus palabras habían sido una reacción impulsiva por el enojo y que, por supuesto, no pensaba hacerlo, el comentario sorprendió a Mónica Castañeda.
Finalmente, el conductor señaló que le parece absurdo que un perro defeque dentro de una tienda, especialmente cuando se trata de establecimientos que albergan marcas reconocidas y de alto nivel. Aquí inició toda la polémica.
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¿La perdiosita Martha Figueroa criticó a Pedro Sola?
Martha Figueroa, reconocida periodista de espectáculos y exconductora de Ventaneando, habló para TVNotas y rechazó categóricamente las declaraciones de Pedro Sola, y no cree que el tema de la edad sea factor para decir algo “funable":
No tiene nada qué ver la edad, yo conozco a Pedro desde hace 30 años y así ha sido siempre, entonces no, no es una cuestión de edad.
Martha Figueroa analizó este fenómeno y sus consecuencias en redes sociales, ya que ahora se debe tener más cuidado al decir las palabras:
La funa es la funa y cuando te equivocas tienes que aguantar vara; o sea, también es importante pedir disculpas. (...) Hay que tener ahora mucho cuidado gracias a la red, para bien y mal.
Martha Figueroa formó parte de Ventaneando, y su salida del programa de espectáculos tuvo un momento de tensión, pues habría sido “corrida” por Pati Chapoy.
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¿Martha Figueroa pide que cancelen el programa Ventaneando?
Un reportero cuestionó a Martha Figueroa sobre la posibilidad de que el ciclo de Ventaneando, luego de varias funas, pudiera llegar a su fin, sobre todo ahora con la polémica de Pedro Sola.
Martha consideró que todos los programas televisivos cumplen ciclos y que, aunque el espacio conducido por Pati Chapoy sigue teniendo audiencia, eventualmente llega el momento de renovar:
Pues yo creo que todos los programas cumplen ciclos pronto, me parece que de diez años, ya para afuera; la gente sigue viendo, le sigue gustando, pues qué hacemos.
No es la primera vez que Martha Figueroa habla de Ventaneando, de hecho, a inicios de este 2026 reveló detalles de su salida, así como de algunos motivos que la llevaron a separarse del proyecto.
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