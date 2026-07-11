Conductora estalla contra Pati Chapoy por usar la palabra ‘cáncer’ para defender a Pedro Sola: ¿la llama ruin?

Tras la polémica que desató Pedro Sola por los comentarios acerca de los perros en Ventaneando, Pati Chapoy compartió su postura al respecto, la cual ya está desatando críticas en redes, principalmente por mencionar la palabra ‘cáncer’. Te contamos lo que está pasando.

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Pedro Sola enfrenta polémica por comentario sobre los perros. / Redes sociales y canva

¿Cuáles fueron los comentarios de Pedro Sola sobre las mascotas en Ventaneando?

En una reciente emisión de Ventaneando, Pedro Sola causó indignación al externar su enojo contra los perros que se encuentran afuera de centros comerciales:

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, cagando en el restaurante. Se volvieron locos o qué. Con ganas de aventar un trozo de carne envenenada”, dijo sin titubear en plena transmisión en vivo.

Ante las críticas que surgieron al respecto, Pedro Sola se disculpó en la emisión del pasado 8 de julio, donde el presentador reconoció su error y prometió educarse sobre el tema tras darse cuenta de la “falta de empatía” que tuvo:

“Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas han ocupado un lugar muy importante en las familias. Tal vez antes no, o sí, yo no me di cuenta porque nunca tuve. Es verdad que, al ser miembros de la familia, necesitan inclusión. Hasta el día de ayer, no había sido consciente. Lo siento”. Pedro Sola

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Las declaraciones de Pedro Sola sobre los perros desataron indignación. / Redes sociales

¿Qué dijo Pati Chapoy tras los comentarios de Pedro Sola en Ventaneando?

En medio de la controversia que se desató, se dio a conocer que Pati Chapoy se quedó sin cuenta de X. Además, su postura causó controversia al mencionar la palabra ‘cáncer’ y asegurar que se debería poner atención en otros temas:

“Esa euforia, esa rabia, ¿por qué no la usamos para que los niños con cáncer de este país tengan los medicamentos, en apoyo a las madres buscadoras?”, dijo Pati Chapoy en defensa de su compañero del programa de revista.

Sus palabras generaron una ola de nuevas críticas al respecto de usuarios y personalidades del medio, quienes lamentaron que se utilizara la palabra cáncer para justificar lo ocurrido. A la par, la Procuraduría Ambiental de la CDMX condenó las declaraciones de Pedro Sola.

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Pati Chapoy enfrenta nueva controversia por comentarios de Pedro Sola. / Foto: Redes sociales

¿Quién es la conductora que estalló contra Pati Chapoy y qué dijo?

A través de su cuenta de Instagram, la conductora Mossy Santini dejó ver su descontento por las palabras de Pati Chapoy, quien aseguró que había utilizado un argumento “ruin” para justificar lo dicho por Pedro Sola.

“Le tengo una mejor propuesta, ¿por qué no mejor usamos su sueldo para conseguir esos medicamentos? Utilizar el dolor que representa la palabra cáncer para evadir, pedir una disculpa, es el argumento más ruin que hay”. Mossy Santini

Finalmente, le pidió de manera tajante no usar palabras que considera le quedan demasiado grandes. Cabe señalar que, ante la polémica, la institución llegó hasta la Fiscalía de la CDMX, ya que Pedro Sola fue demandado por la organización “Va por sus Derechos”, pero hasta ahora no se han dado a conocer más detalles.

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