¿‘El Capi’ confirma despido de Pedro Sola tras polémica sobre perros en Ventaneando?: “Hay una vacante”

Tal parece que la polémica por los comentarios que dijo Pedro Sola sobre los perros en ‘Ventaneando’ está muy lejos de terminar. En medio de las especulaciones acerca de su futuro en el programa, Carlos ‘el Capi’ Pérez hace un comentario sobre el tema que llamó mucho la atención. ¿El conductor será despedido? Te contamos lo que se sabe.

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¿Capi Pérez confirmó el despido de Pedro Sola? / Redes sociales

¿Por qué dicen que Pedro Sola podría salir de ‘Ventaneando’?

Si bien Pedro Sola lleva 30 años como conductor estelar en ‘Ventaneando’, se dice que su despido podría ser inminente. Esto, por decir, durante una transmisión en vivo, que desearía arrojar “carne envenenada” a los perros y quitarles la vida a sus dueños.

Y es que el presentador dijo estar cansado de ver cómo las mascotas entran a lugares como supermercados o restaurantes. También expresó que le parecía “ridículo” que las personas los transporten en carreolas.

El presentador ofreció una sincera disculpa poco después. En sus palabras, la edad no le permitió comprender lo valiosos que son los animales hoy en día para la gente. De igual forma, dejó claro que jamás lastimaría a un ser vivo.

“Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas han ocupado un lugar muy importante en las familias. Tal vez antes no, o sí, yo no me di cuenta porque nunca tuve. Es verdad que, al ser miembros de la familia, necesitan inclusión. Hasta el día de ayer, no había sido consciente. Lo siento”. Pedro Sola

Muchos internautas, incluyendo famosos que son amantes de los animales, dijeron no creer en su arrepentimiento. Y es que salió a la luz un video en el que declaraba que se les debería cortar “las cuerdas vocales” a los perros.

Según han reportado diversos medios digitales, muchas marcas relacionadas con mascotas ya no quieren trabajar con él. Se dice que, si la situación no se calma, lo despedirán del vespertino a finales de este año. También se ha manejado la versión de que, antes de correrlo, intentarán que se aleje de las pantallas y tome clases de sensibilización, en un intento de “controlar los daños”.

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Pedro Sola dijo que quiere envenenar a los perros / Redes sociales

‘El Capi’ habla sobre la polémica de Pedro Sola en ‘Ventaneando’

Durante una emisión reciente de ‘Los protagonistas’, Carlos ‘el Capi’ Pérez, caracterizado de ‘Margarita Mckenzie (encargada de Recursos Humanos)’, entró al foro para hablar sobre el “contrato vitalicio” de Christian Martinoli.

‘Margarita’ señaló que no había ningún problema con emitirlo, ya que tenían disponible el contrato que le habían hecho a Pedro Sola.

“El contrato vitalicio se va a lograr. Sobre todo porque nos queda uno disponible, el de Pedro Sola, ya no lo vamos a tener. No se crean. Tenemos otro” Capi Pérez

Si bien todo fue una broma, algunos creen que podría ser un indicativo de que Sola podría tener un pie fuera del vespertino de TV Azteca. Este asunto ha generado muchas opiniones divididas en redes sociales.

Si bien algunos creen que merece ser despedido por su “crueldad”, otros consideran que la gente “exagera” y no comprende que sus palabras vinieron desde un momento de coraje.

Se burlan de la polémica de Pedro Sola en Los protagonistas / Redes sociales

¿Pedro Sola tendría problemas legales por las declaraciones sobre los perros en ‘Ventaneando’?

Hasta el momento, no existe una denuncia legal contra Pedro Sola. No obstante, y de acuerdo con las leyes mexicanas, el conductor podría enfrentar fuertes sanciones legales por provocar el maltrato animal.

La sanción podría ir desde una sentencia de hasta 12 años de cárcel hasta pagar una multa que supera los 200 mil pesos.

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