Resurge antiguo video de Pedro Sola con fuerte declaración contra los perritos para ¿hacerles daño?: “Los odio”

La polémica por los comentarios de Pedro Sola sobre los “perrhijos” ha sido masiva y sigue recibiendo cientos de críticas, aún cuando el conductor ya ofreció una disculpa pública.

Pero lejos de calmar el enojo, usuarios en redes sociales siguen expresando su enojo , y ahora vuelve a circular un video de hace años, en el que Pedro Sola ya había lanzado comentarios de odio contra los animales. ¿Qué fue lo que dijo? Entérate aquí.

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Las declaraciones de Pedro Sola desataron indignación y ahora exigen que enfrente consecuencias / Redes sociales

¿Qué dice el video antiguo de Pedro Sola sobre los perritos?

Dicen que “el internet no perdona”, pues cualquier declaración, tropiezo o equivocación queda para siempre en las redes sociales.

Luego de la polémica que desataron los comentarios de Pedro Sola sobre envenenar a los perritos, comenzaron a circular videos de hace varios años en los que el conductor ya había hecho declaraciones ofensivas hacia los animales.

En el primero de ellos, Sola habla en un pódcast sobre las cosas que “odia” y menciona a los “chiquillos” (en referencia a los niños), las plantas y los perros, dejando claro que su postura sobre los ‘lomitos’ no es reciente.

“Odio a los chiquillos, y a los perros, y a las plantas, y a muchas personas.” Pedro Sola

POR ESTÁ RAZÓN NO LE CREO LAS DISCULPAS A @tiopedritosola 🥳



¡ÉL ODIA A LOS PERROS! 🐶



Y LO DICE ABIERTAMENTE EN ESTE VIDEO DE TIEMPO ATRÁS. 🤷🏼‍♀️



Y no solo ODIA A LOS PERROS, TAMBIÉN A LOS NIÑOS 👧🏼🧒🏼( Chiquillos los llama) 💁🏼‍♀️



Y NO ME IMPORTA QUE ME FUNEN, LO REPITO…… pic.twitter.com/e3D2gb3Xlv — Ryo 💞 (@ryo_hermoso) July 9, 2026

Otro video que se ha vuelto viral en las últimas horas corresponde a una emisión de ‘Ventaneando’ de agosto de 2022, en la que los conductores hablaban sobre llevar a las mascotas a los restaurantes.

Durante la conversación, Daniel Bisogno comentó que sus perros no ladraban, a lo que su compañera Linet Puente respondió que los de ella sí, por lo que prefería no llevarlos. De inmediato, Pedro Sola le respondió que les mandara cortar las cuerdas vocales.

“Pues mándales cortar las cuerdas vocales. (...) Así como las esterilizan, que les corten las cuerdas vocales.” Pedro Sola

El comentario provocó sorpresa entre sus compañeros y el conductor remató diciendo que, así como existen cirugías para esterilizar a los perros, también deberían existir para cortarles las cuerdas vocales y que dejen de ladrar.

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❌ VIDEO | DISCULPAS FALSAS: En 2022 PEDRO SÓLA pedía que les cortaran las cuerdas vocales para que no ladraran ‼️🤬👎🏼



Gracias al poder de las redes sociales, ahora sí hubo consecuencias ante la CRUELDAD de sus palabras en VENTANEANDO CON PATI CHAPOY pic.twitter.com/N4URgkD352 — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 10, 2026

¿Qué dijo Pedro Sola en su disculpa pública?

El miércoles 8 de julio, Pedro Sola se disculpó en vivo durante la emisión de ‘Ventaneando’ y explicó las razones detrás de sus comentarios.

El conductor declaró que fue una falta de empatía de su parte, que no era consciente de la importancia que tiene una mascota en la visa de las personas y prometió informarse más sobre el tema para evitar ese tipo de pensamientos.

Mencionó que jamás le haría daño a un animal y que, debido a su edad y a que nunca ha convivido con una mascota, no dimensiona el papel que estos juegan en la vida de muchas personas.

“Reconozco que los tiempos han cambiado y que ahora las mascotas han ocupado un lugar muy importante en las familias. Tal vez antes no, o sí, yo no me di cuenta porque nunca tuve.” Pedro Sola

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Pedro Sola ofrece disculpa pública / Redes sociales

¿Qué sanciones legales podría enfrentar Pedro Sola?

A raíz de sus comentarios, surgieron las peticiones para sancionar a Pedro Sola por promover el maltrato animal.

Si bien la apología del maltrato animal no es un delito como tal, el hecho de difundir públicamente el maltrato animal o incitar a cometer un ilícito sí está penado.

De acuerdo con las leyes de la Ciudad de México, la sentencia es de hasta 12 años de cárcel y multas de más de 200 mil pesos, en caso de que las acciones concluyan con la muerte de un animal.

Aunque. hasta el momento, todo ha quedado en una llamada de atención y una disculpa pública, versiones en redes sociales mencionan que Pedro Sola presuntamente podría salir de ‘Ventaneando’.

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